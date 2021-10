WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano in tutto il mondo

4 Ottobre 2021 – 20:25

Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano: per i social network di Mark Zuckerberg ci sono ancora problemi tecnici che in Italia e nel mondo stanno impedendo agli utenti di utilizzare i servizi. Si tratta del malfunzionamento più esteso degli ultimi mesi, che sottolinea come sul colosso fondato da Mark Zuckerberg si basino comunicazioni tra privati e aziende in tutto il mondo.Continua a leggere



Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano: per i social network di Mark Zuckerberg ci sono ancora problemi tecnici che in Italia e nel mondo stanno impedendo agli utenti di utilizzare i servizi. Si tratta del malfunzionamento più esteso degli ultimi mesi, che sottolinea come sul colosso fondato da Mark Zuckerberg si basino comunicazioni tra privati e aziende in tutto il mondo.

Continua a leggere Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano: per i social network di Mark Zuckerberg ci sono ancora problemi tecnici che in Italia e nel mondo stanno impedendo agli utenti di utilizzare i servizi. Si tratta del malfunzionamento più esteso degli ultimi mesi, che sottolinea come sul colosso fondato da Mark Zuckerberg si basino comunicazioni tra privati e aziende in tutto il mondo.

Fonte: Fanpage Tech