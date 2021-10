Produrre un iPhone 13 Pro costa 500 euro

4 Ottobre 2021 – 12:00

(Foto: TechInsights)Arriva anche quest’anno puntuale l’analisi del costo effettivo dei componenti dei nuovi iPhone per scoprire il ricarico finale di Apple chiesto agli acquirenti. Ebbene, nel 2021 si sono presi come riferimenti il modello iPhone 13 Pro da 256 gb e le valutazioni in dollari dell’hardware raggiungendo la somma finale di 570 dollari, pari a poco meno di 500 euro contro un prezzo di listino oltreoceano di 1099 dollari pari a circa 950 euro al cambio attuale; insomma, il costo dei componenti è quasi la metà del prezzo finale.

Per valutare il costo nudo e crudo dell’hardware a bordi del modello Pro dei nuovi iPhone 13 è stato necessario smontare pezzo per pezzo lo smartphone. Si è così scoperto anche che la ram scelta da Apple sia da 6 gb di tipo lpddr4x, non l’ultima versione lpddr5 che si trova ampiamente a bordo della concorrenza. Così come avviene anche nei modelli di Macbook Air e Pro con processore M1, la gpu di iPhone 13 e 13 Pro è la stessa fatto salvo per i core interni, che infatti sono 4 sul modello standard e 5 su quello più evoluto, così come sono di 7 e 8 sui portatili.

Lato fotocamere, il modello standard iPhone 13 passa da lenti 1.4 µm alle più ampie e peformanti 1.7 µm, mentre il Pro sale a 1.9 µm. Come noto, il chip che governa i dispositivi è il rinnovato Apple A15 con altre soluzioni proprietarie per l’audio, mentre il resto dei componenti arriva da grandi produttori come Qualcomm, Broadcom o StmMicroelectronics. Calcolando il costo di mercato pezzo per pezzo e tirando una linea si arriva dunque a 570 dollari, pari a poco più di 490 euro al cambio attuale. Per un rapido confronto, il costo dei componenti del precedente iPhone 12 Pro era di 548 dollari (470 euro). Un rincaro dovuto alla ben nota carenza di chip e memorie, oltre al miglioramento di molti componenti.

Perché, dunque, Apple vende gli iPhone al doppio di quanto paga i componenti? Rispetto al totale nudo e crudo si dimenticano spesso gli ingenti costi non visibili (ma importanti) come ricerca e sviluppo, la progettazione software, il marketing e la pubblicità, l’assemblaggio, i costi di spedizione e il packaging, anche se ormai è piuttosto minimalista.

Ecco la nostra recensione in 13 punti di iPhone 13 Pro.



