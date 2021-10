Perché WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano: ecco di chi è la colpa

4 Ottobre 2021 – 23:25

Quello registrato dai servizi di Facebook nelle ultime ore è un down totale e globale che ha pochi precedenti. Ma a cosa è dovuto questo problema? In breve: ai DNS, come già successo diverse volte negli ultimi tempi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech