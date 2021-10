Le migliori macchine da caffè automatiche per un caffè come al bar

(Foto: Pixabay)Per bere un espresso come al bar anche a casa, le macchine da caffè automatiche partono dalla macinatura di chicchi (o dei grani) così da garantire la giusta fragranza e un aroma più intenso. Seppur con un ingombro e un consumo energetico più elevati rispetto alle normali macchine che funzionano con capsule, cialde o polvere, queste soluzioni sono in grado di soddisfare i palati più esigenti. Ecco cinque modelli sui quali puntare nel 2021.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

(Foto: DeLonghi)Un vero e proprio best-seller online visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo: De’Longhi Magnifica S garantisce una piena personalizzazione delle bevande tramite pulsanti soft-touch, accoglie chicchi ma anche polvere e sfrutta il montalatte intelligente per ottenere la densità ideale della schiuma. Il macinacaffè si regola su tredici livelli e anche la pulizia è facilitata da un design lineare. Con una potenza di 1450 watt, misura 23.8 x 43 x 35.1 centimetri per 9 kg di peso e mette a disposizione un serbatoio di 1,8 litri. Ha un prezzo di 369 euro, ma si trova abitualmente a prezzo scontato su Amazon.

Philips Serie 2200

(Foto: Philips)Altro modello molto popolare e con un prezzo abbordabile, Philips Serie 2200 si avvale di un display touchscreen per scegliere fino a 12 livelli di macinatura, tre di intensità di aroma e tre di lunghezza della bevanda. Lo speciale filtro AquaClean previene la formazione del calcare così da preparare fino a 5000 tazze senza dover decalcificare. Funziona a 1500 watt, ha un serbatoio da 1,8 litri e misura 37.1 x 24.6 x 43.3 centimetri per 7,5 kg di peso. Il suo prezzo è di 299 euro, qui le offerte su Amazon.

Gaggia Naviglio

(Foto: Gaggia)Compatta e senza troppi fronzoli, la macchina da caffè automatica Gaggia Naviglio funziona a 1850 watt e prepara caffè e bevande con latte con piena regolazione a seconda delle preferenze di aroma o lunghezza. Misura 44 x 25.6 x 34 centimetri per un peso di 8 kg e si trova a un prezzo di circa 300 euro, qui le promozioni su Amazon.

Saeco SM7683/10 Xelsis

(Foto: Saeco)Modello potente e concreto, Saeco Xelsis permette di scegliere quindici differenti specialità di caffè con ampia personalizzazione a seconda delle preferenze personali con la possibilità di salvare sei profili in memoria. Il sistema di pulizia automatico HygieSteam rimuove il 99,99% dei residui di latte e il meccanismo in ceramica al 100% garantisce fino a una vita di 20000 tazze per il macinino. Misura 48.9 x 28.3 x 39.3 centimetri per 10 kg. Ha un prezzo di 1299 euro, qui si possono controllare le promozioni su Amazon.

Krups EA8160

(Foto: Krups)Infine, la proposta compatta di Krups con dimensioni pari a 24.51 x 32.99 x 36.6 centimetri per 7.8 chilogrammi di peso, un serbatoio da 1,8 litri, semplice interfaccia con pulsanti e display digitale piazzato al centro sotto il macinatore e sistema per pulizia e decalcificazione automatica. Il prezzo è di circa 450 euro, qui le offerte su Amazon.

