James Gunn sta lavorando a un nuovo progetto legato alla Dc Comics

4 October 2021 – 12:00

(foto: Wikipedia)La storia di James Gunn ormai è nota a tutti: dopo essere diventato celebre grazie ai primi due film dei Guardiani della galassia per Marvel, il regista è stato licenziato da Disney per alcuni suoi vecchi tweet compromettenti pubblicati moltissimi anni prima; Warner Bros. allora non si è fatta sfuggire l’occasione di scritturarlo per dirigere il recente The Suicide Squad, anche se poi la casa di Topolino ha cambiato idea (anche per via delle proteste di attori e fan) e l’ha prontamente riassunto. Questo fa di Gunn uno dei filmmaker più ricercati del momento e con un piede in due staffe, per di più: sul fronte Disney/Marvel, infatti, è impegnato nella realizzazione di Guardiani della galassia 3 e anche del loro speciale natalizio in arrivo nel 2022; ma con Dc sta curando anche la serie Peacemaker con John Cena, spin-off del suo Suicide Squad appunto. Ma non è finita qui.

Molto attivo sui social, nelle scorse ore il regista ha risposto ad alcune domande dei suoi fan e si è lasciato andare a una rivelazione piuttosto criptica: starebbe infatti lavorando a un nuovo progetto Dc, attualmente in fase di progettazione preliminare. Lo stato dei lavori è talmente primordiale che Gunn ha escluso l’arrivo di anticipazioni in tempo per il Dc FanDome, l’evento virtuale previsto per il 16 ottobre prossimo in cui Warner rivelerà diverse anteprime e novità sul suo universo multimediale fumettistico. Di sicuro, secondo le parole del regista, si tratterà di qualcosa di indipendente da Peacemaker.

Resta da capire se Gunn attingerà dall’innumerevole cast di personaggi che hanno animato il suo The Suicide Squad oppure andrà a pescare dal comunque infinito bacino di personaggi Dc. In passato aveva dichiarato l’intenzione di lavorare ancora con Margot Robbie, secondo lui straordinaria nei panni di Harley Quinn, ma aveva dimostrato interesse anche per il Bloodsport di Idris Elba. Senza considerare che ancora prima aveva parlato di quanto fosse appassionato di un personaggio come Krypto the Superdog: che sia in arrivo una serie animata a tema canino (DC League of Super-Pets arriverà del resto al cinema nel 2022)? Data la sua agenda pienissima, questo nuovo progetto potrebbe vedere la luce fra parecchi anni, nel frattempo i fan del suo stile fuori dagli schemi tengono il fiato sospeso.

