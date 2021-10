Il Processo del Lunedì è rinato sul web grazie agli youtuber che parlano di calcio

4 Ottobre 2021 – 9:01

Il Processo del Lunedì era il titolo di una nota trasmissione televisiva portata al successo da Aldo Biscardi a partire dagli anni’80. Nel giorno successivo alla domenica, quando ancora le partite di calcio si svolgevano tutte nello stesso pomeriggio, opinionisti ed esperti analizzavano i risultati della Serie A. Finito il dominio della tv, il testimone del Processo del Lunedì sembra essere passato a YouTube. Sulla piattaforma primeggiano i video di youtuber appassionati di calcio che proprio ogni lunedì popolano la pagina Trending del sito. Con filmati in cui osservano le partite insieme ai fan collegati online oppure clip nelle quali commentano i risultati. Ecco cosa ci hanno raccontato i protagonisti di questo trend.

https://www.youtube.com/watch?v=1UnlcHSzyV4

Luca Toselli ha quasi 200mila iscritti sul suo canale YouTube che è dedicato esclusivamente alla Juventus. Quasi ogni giorno della settimana, lo youtuber – che si definisce content creator e ha un buon seguito anche sugli altri social network – pubblica filmati in cui analizza l’andamento della squadra bianconera. Nelle copertine, grazie a grafiche vivaci e titoli eclatanti come “Szczęsny IMPRESENTABILE: 4! Kean che fa? Si è confuso? Svegliamoci. | Pagelle Napoli Juventus 2-1” oppure “Il DECLINO della Juventus SPIEGATO in 20 minuti | Dati SHOCK!” indica il tema del filmato attirando fan accaniti come lui. I video, che solitamente durano fra i dieci e i venti minuti, vedono il protagonista parlare davanti alla camera delle ultime news riguardanti la squadra. Con questi monologhi giornalieri sulla Juve, Toselli riesce a raccogliere decine di migliaia di views. Per le partite, invece, si riprende sul divano o allo stadio mentre insieme a un amico guarda il match in diretta. I seguaci di solito invadono la chat per commentare con lui. “Ho una rubrica chiamata Sub Day. Durante la gara gli abbonati al canale possono candidarsi per parlare insieme a me nell’intervallo” spiega Toselli, diventato ormai un volto noto per una nuova generazione di tifosi che segue il calcio soprattutto tramite i social network. “Durante il lockdown ho iniziato a parlare di Juventus anche su Twitch. Alla prima partita ufficiale post-ripresa ho deciso di vivere i 90 minuti insieme alla mia community. Loro hanno apprezzato, io pure, quindi ho deciso di renderlo un appuntamento fisso per ogni gara. Diciamo che tra YouTube e Twitch ho un doppio lavoro, ma principalmente sono un impiegato da 40 ore a settimana presso un’azienda modenese” aggiunge lo youtuber.



Ogni squadra professionistica ha una vasta gamma di youtuber-tifosi che ne segue l’andamento. Per l’Inter, fra i creator costantemente in tendenza c’è Davide Sorbera, conosciuto come Davh su YouTube dove ha 25 milioni di views totali. “L’idea di fare video-reaction sulle partite è nata principalmente per condividere con gli altri la mia passione per il calcio e nello specifico per l’Inter. Prima per gioco poi è diventato a tutti gli effetti un lavoro, quindi per me ‘quando c’è l’Inter’ è, oltre che un enorme piacere, un impegno che ormai porto avanti da oltre 5 anni”. Come compagno di dirette, ha trovato un personaggio inaspettatamente molto gradito anche agli spettatori: “Durante le dirette che svolgo sul divano di casa a farmi compagnia c’è mio padre, colui che mi ha trasmesso la passione. Le dirette con lui sono molto più strutturate e c’è più dialogo, quindi la discussione nei commenti diventa più vivace”. Oggi uno streamer o uno youtuber sono creator di contenuti in grado di aprire nuovi dibattiti e di fidelizzare i followers con la loro passione. Di certo i guadagni milionari di calciatori e di chi lavora in Serie A sono ancora lontani: “YouTube ad oggi è la mia fonte di reddito più importante ma non faccio solo quello. Nel corso degli anni in cui ho intrapreso questa carriera ho contemporaneamente preso una laurea e da due anni svolgo anche la professione di osteopata nel mio studio privato. Uno dei miei obiettivi sicuramente era quello di trasformare questa passione in un lavoro, ma non in un traguardo” spiega Davh.



Il campionato della Premier League inglese è preso ad esempio dalla altre leghe nazionali per il numero di supporter e per gli introiti ottenuti. Anche riguardo al mondo degli youtuber calcistici in Inghilterra sembrano essere un passo avanti. Sia per le views – il canale United Stand dedicato al Manchester United ha 614 milioni di views – sia per l’organizzazione: AFTV è un canale di un gruppo di tifosi dell’Arsenal che su YouTube propone video realizzati in degli studi di registrazione nonché interviste ai fan fuori dallo stadio. L’eccesso di disponibilità online di contenuti a tema calcio potrebbe allontanare i tifosi dallo stadio? Risponde Davh: “Vedere la partita allo stadio, indipendentemente dal risultato, è un’esperienza pazzesca. Le urla, i cori, lo sgomento, le esultanza… moltiplicate per migliaia di persone. Sono sensazioni che da un cellulare non si possono vivere a pieno, ma uno dei motivi per il quale ho deciso di immortalarmi durante le partite è quello di far arrivare, anche solo al 50%, quelle sensazioni a chi allo stadio non può andare perché si trova dall’altra parte del mondo o perché non ne ha le possibilità. Di questo ne sono veramente gratificato perché mi scrivono da tutte le parti del pianeta”. Dato l’alto numero numero di clip presenti sul web, esiste la possibilità che i giovani di oggi scoprano il calcio su internet e si appassionino a una squadra a seconda dello youtuber preferito; questo però non è un aspetto del tutto negativo e potrebbe rendere i nuovi fan maggiormente tolleranti verso i team rivali: “Difficilmente il tifo di una squadra cambia in corso d’opera. La fede viene trasmessa e nasce nella maggior parte dei casi in famiglia o con gli amici. Sono seguito anche da moltissimi tifosi di altre squadre quindi non necessariamente ogni Youtuber ha il proprio pubblico in correlazione alla squadra che supporta” conclude Sorbera.

