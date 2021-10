I Simpson hanno sfilato per Balenciaga in un corto animato

4 Ottobre 2021 – 12:00

Negli ultimi anni, e soprattutto negli ultimi mesi segnati dalla pandemia, le case di moda hanno dovuto reinventare il concetto di sfilata, arrivando a sorprendere in modo sempre più eclatante spettatori, critici e appassionati di moda. Nessuno però si sarebbe aspettato una sfilata totalmente animata. È quello che ha fatto Balenciaga nel suo fashion show proposto nella giornata di domenica durante la settimana di moda di Parigi: il brand francese è noto da sempre per i suoi défilé stravaganti ma questa volta si è superato coinvolgendo nientemeno che I Simpson. La famiglia animata è stata infatti protagonista di un corto animato di dieci minuti che funge proprio come una specie di catwalk virtuale.

Tutto inizia alla vigilia di Capodanno, quando Homer crede di avere un sacco di tempo per pensare al regalo giusto per il compleanno della sua adorata Marge. Il 2 ottobre arriva, però, e lui si trova a supplicare la stessa Balenciaga di inviargli una versione decisamente più appariscente del solito abito verde della donna. La storia strappalacrime attira l’attenzione dello stesso stilista della maison, il georgiano Demna Gvasalia, il quale, stupito dallo stato deprimente della città di Springfield, invita tutti i suoi cittadini a Parigi per essere i protagonisti della sua prossima sfilata. Ecco allora personaggi come Selma e Patty, Boe, il capitano Winchester e la stessa famiglia Simpson sfilare negli outfit spettacolari del brand, sotto gli occhi delle versioni animate di celebrità come la direttrice di Vogue Usa Anna Wintour, Kim Kardashian, Justin Bieber e Kanye West. C’è anche spazio per un po’ di autoironia, come quando Homer quasi sviene nel leggere il prezzo esorbitante dell’abito della moglie.

Il corto, realizzato in esclusiva per l’occasione, è stato trasmesso durante l’evento che Balenciaga ha organizzato al Théâtre du Châtelet di Parigi in occasione della fashion week primavera-estate 2022. Si trattava in realtà di uno show nello show poiché Gvasalia aveva concepito anche un grandissimo red carpet precedente alla proiezione a cui hanno partecipato modelli, invitati e star come Elliot Page, Isabelle Huppert, Cardi B, Lewis Hamilton e Naomi Campbell, i quali sfoggiavano i look della maison ed erano ripresi e trasmessi in tempo reale non solo all’interno del teatro ma anche sui social. Una sfilata, insomma, che ha sovvertito ogni confine tra pubblico e passerella, interno ed esterno ma soprattutto fra realtà e animazione.

