I dipendenti di Facebook non riescono ad entrare negli uffici: anche i badge non funzionano

4 October 2021 – 22:32

Alcuni dei dipendenti accorsi negli uffici per valutare in prima persona l’estensione del danno non sono riusciti ad accedere agli edifici perché i loro badge digitali hanno smesso di funzionare, elemento che gli ha impedito di accedere alle aree dei server e agire in prima persona sui macchinari.Continua a leggere



Alcuni dei dipendenti accorsi negli uffici per valutare in prima persona l’estensione del danno non sono riusciti ad accedere agli edifici perché i loro badge digitali hanno smesso di funzionare, elemento che gli ha impedito di accedere alle aree dei server e agire in prima persona sui macchinari.

Continua a leggere Alcuni dei dipendenti accorsi negli uffici per valutare in prima persona l’estensione del danno non sono riusciti ad accedere agli edifici perché i loro badge digitali hanno smesso di funzionare, elemento che gli ha impedito di accedere alle aree dei server e agire in prima persona sui macchinari.

Fonte: Fanpage Tech