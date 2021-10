Facebook è costretto a usare Twitter per spiegare che il social, WhatsApp e Instagram non vanno

4 Ottobre 2021 – 20:25

Le segnalazioni degli utenti su Downdetector stanno diminuendo in questi minuti, ma per molti utenti ciascuna delle piattaforme del colosso fondato da Mark Zuckerberg resta irraggiungibile tutt’ora — tanto che lo stesso gruppo è stato costretto a rivolgersi a Twitter per tenere al corrente i suoi utenti su quello che sta succedendo alla piattaforma.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech