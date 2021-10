Decoder DVB-T2 e Smart Box Android insieme: eccolo

4 Ottobre 2021 – 13:45

Molto più di un decoder per il nuovo digitale terrestre: GoSAT GS 950T2 è anche uno Smart Box 4K con Android per lo streaming da Netflix e YouTube.

