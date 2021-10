A novembre aumenteranno i prezzi di alcune offerte Vodafone

4 Ottobre 2021 – 17:25

A partire dal 27 novembre 2021 sono previsti aumenti per chi ha sottoscritto un abbonamento con Internet Unlimited nel settembre 2019. I clienti hanno ricevuto una fattura in cui è specificato un rialzo del costo mensile di 1,99 euro. Da quella data, i clienti assisteranno a un altro rincaro, corrispondente a 0,61 euro in più richiesti nel caso in cui il soggetto voglia ricevere la versione cartacea della fattura.



Fonte: Fanpage Tech