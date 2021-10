Netflix deve pagare l’uso della rete del provider

3 Ottobre 2021 – 10:45

Un ISP coreano ha chiesto a Netflix di pagare 23 milioni di dollari per l’uso della sua rete, come rimborso per le spese di gestione e manutenzione.

