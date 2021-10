NASA HERA: viaggio simulato verso Phobos

3 Ottobre 2021 – 13:45

La NASA ha dato inizio alla nuova missione HERA, durante la quale verrà simulato un viaggio verso Phobos, il satellite naturale più grande di Marte.

