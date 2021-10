TikTok ha bannato Fabiola Baglieri, la Kendall Jenner italiana da 7 milioni di follower

2 October 2021 – 13:47

L’account di Fabiola Baglieri, una delle italiane più seguite su TikTok, è stata bannata permanentemente dalla piattaforma cinese. Le motivazioni, come spesso accade in questi casi, non ci sono. “Tutto quello che ho costruito con i miei sforzi è stato distrutto davanti ai miei occhi” ha scritto su Instagram.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech