Su Twitch potrai pagare per pubblicizzare agli altri il tuo streamer preferito

2 Ottobre 2021 – 14:25

Continua a leggere È l’ultima novità alla quale sta lavorando la piattaforma di streaming : inserzioni a pagamento, ma acquistate dai fan. In questo modo i seguaci degli streamer potranno promuovere le dirette nella sezione principale del sito mostrandole anche ad altri utenti. La funzione, attiva in via sperimentale, ha però già attirato alcune critiche.

Fonte: Fanpage Tech