Questa soundbar 20W è PAZZESCA: solo 26€ su Amazon

2 Ottobre 2021 – 19:45

Questa soundbar è un vero e proprio spettacolo: dotata addirittura di batteria integrata, puoi portarla a casa a 26€ circa appena da Amazon.

The post Questa soundbar 20W è PAZZESCA: solo 26€ su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico