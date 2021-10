Microsoft Italia: Filipelli per Cloud & Enterprise

2 Ottobre 2021 – 13:45

Ufficializzata la nomina di Roberto Filipelli a nuovo Direttore della Divisione Cloud & Enterprise, ruolo fino a oggi ricoperto da Sergio Romoli.

