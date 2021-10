Lo smartphone con il display rotondo

Rompere gli schemi per guardare il mondo da un’altra prospettiva è il concetto su cui nasce il Cyrcle Phone 2.0, che riesce nell’intento sfoggiando un display circolare inedito tra gli smartphone. Si tratta di uno schermo touchscreen da 3,45 pollici con risoluzione di 800×800 pixel, che offre una nuova esperienza d’uso, dalla navigazione sul web alla visualizzazione di foto e video, fino al lancio e utilizzo delle applicazioni.

Le specifiche tecniche non sono proprio di grido, con 3 gb di ram e 32 gb di storage, espandibili fino a 64 gb, mentre la batteria è di 2000 mAh, con le due fotocamere, frontale e posteriore, con sensori da 13 megapixel e il sistema operativo Android 10. Oltre alle forma, altro segno particolare è l’attenzione all’ambiente, con il guscio esterno composto da un biomateriale ottenuto dal mais e i pulsanti realizzati in poliuretano termoplastico.

Particolare quanto originale, dunque, il Cyrcle Phone 2.0 è un esperimento dal cartellino pesante: il prezzo in promozione parte da poco più di 600 euro con spedizioni circoscritte a Usa, Canada e Messico, mentre per farlo arrivare in Italia dal settembre 2022 servono più di 730 euro.

