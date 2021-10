TikTok lancia la sua collezione di NFT: messi all’asta i video di Lil Nas X, Bella Poarch e altri

1 October 2021 – 16:51

La piattaforma cinese ha annunciato nel suo blog l’inizio di una collaborazione con content creator, influencer e celebrità per creare una personale collezione di Token non fungibili. Si tratta dei 6 momenti più belli che hanno segnato il social network, che verranno messi all’asta insieme ad altri NFT in edizione limitata. Tra i creatori di contenuti Lil Nas X, Grimes e Bella Poarch.

Fonte: Fanpage Tech