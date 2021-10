TikTok lancerà una collezione di Nft dei suoi video migliori

1 Ottobre 2021 – 15:01

Foto: Sean Gallup/Getty ImagesAnche TikTok si sta interessando al fenomeno dei Non fungible tokens (Nft) e ha annunciato che lancerà una collezione di questi prodotti digitali unici – certificati via blockchain – chiamata TikTok Top Moments. La collezione è stata progettata da alcuni famosi creator e ispirata ai loro migliori video caricati sulla piattaforma.

Tra i creator che hanno collaborato all’entrata di TikTok nel mercato dei crypto token ci sono artisti e celebrità della rete come Lil Nas X, Grimes e l’influencer Bella Poarch.

TikTok prevede di mettere in vendita i sei video Nft frutto di queste collaborazioni insieme a una selezione in edizione limitata che venderà settimanalmente per tutto questo mese. Il primo a debuttare con una sua collezione creata insieme all’artista Rudy Willingham sarà Lil Nas X il prossimo 6 ottobre.

Secondo TikTok i guadagni dei momenti “tokenizzati” andranno in gran parte direttamente ai creator e agli artisti coinvolti. Il resto andrà a Immutable X, che gestisce il trading Nft, e al Museum of the Moving Image, che ospiterà una mostra con i sei pezzi principali della collezione di TikTok.

La piattaforma non tratterrà alcun ricavato dalle vendite e afferma che le uscite settimanali in edizione limitata saranno “vendute a prezzi accessibili per garantire che il pubblico di ogni creatore possa possedere un pezzo della sua storia“.

Gli Nft di TikTok, secondo la piattaforma, forniranno ai creatori un modo per “essere riconosciuti e premiati per i loro contenuti e per i fan di possedere un momento culturalmente significativo di TikTok”, al contempo “sostenendo i creator che amano”.

L’esplosione degli Nft, insieme ad altri progetti basati su blockchain, è stata accompagnata da dubbi sulla sua sostenibilità ambientale, visto il grande dispendio di energia su cui si basa la loro infrastruttura. TikTok ha assicurato che tutti gli Nft, resi disponibili dalla blockchain Ethereum e scambiati su Immutable X sono completamente carbon neutral e la loro vendita non produrrà emissioni.

Non sorprende che TikTok, piattaforma che ha appena superato 1 miliardo di utenti mensili in tutto il mondo, stia abbracciando il boom degli Nft, a cui si stanno interessando anche altri social come Twitter e Facebook. TikTok crea e rende virali moltissimi trend culturali e gli Nft hanno dimostrato di essere redditizi già per i vecchi meme. Solo per fare un esempio, l’Nft del meme della Disaster Girl è stato venduto per quasi 500.000 dollari quest’anno. Oltre allo sport e all’arte, gli Nft potrebbero ora prendersi e rendere collezionabili anche i “momenti social”.

