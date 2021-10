L’Italia rischia sanzioni dalla Commissione europea per la normativa sugli open data

1 Ottobre 2021 – 15:01

L’Italia e altri 18 paesi dell’Unione europea sono finiti sotto l’occhio della Commissione, per non aver comunicato correttamente come le norme comunitarie sugli open data siano state recepite nei loro ordinamenti nazionali. La Commissione ha quindi inviato un avviso formale ai governi di questi paesi, dando loro due mesi di tempo per conformarsi agli obblighi giuridici che regolano la circolazione dei dati e delle informazioni del settore pubblico, sanciti dalla direttiva europea 2019/1024.

La direttiva in questione mira a favorire la circolazione dei dati e delle informazioni provenienti dal settore pubblico, al fine di sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie, aumentare la trasparenza delle istituzioni e contribuire alla creazione di nuovi strumenti digitali, come le app per la mobilità. Tutti i paesi membri erano tenuti a recepire e attuare le disposizioni della direttiva nei loro ordinamenti nazionali e notificare questa trasposizione alla Commissione europea entro il 17 luglio 2021.

Tuttavia, le autorità di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna Svezia e Ungheria non hanno ancora comunicato tutte le informazioni richieste dalle istituzioni comunitarie, necessarie a valutare l’effettiva attuazione della direttiva.

La Commissione ha quindi aperto contro di loro una procedura di infrazione, cioè un procedimento volto a sanzionare gli Stati responsabili di una violazione degli obblighi del diritto comunitario. Ora questi paesi avranno due mesi di tempo per inviare alla Commissione tutte le informazioni richieste, altrimenti potrebbero essere portati davanti alla Corte di giustizia dell’Unione che deciderà sulle possibili sanzioni. Nonostante questa procedura, nella maggior parte dei casi gli stati membri si adeguano alle disposizioni molto prima di arrivare di fronte alla Corte.

