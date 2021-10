Lettore di card con USB-C, qui il costo è dimezzato

1 October 2021 – 10:19

Un coupon dimezza il prezzo del lettore di card KabelDirect e abbatte quindi il costo di un dispositivo universale basato su standard USB-C.

The post Lettore di card con USB-C, qui il costo è dimezzato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico