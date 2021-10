Le migliori tv per vedere Netflix

1 Ottobre 2021 – 9:01

Le migliori tv per vedere Netflix sono quelle che dispongono di diverse tecnologie capaci di valorizzare film, serie tv e complessivamente l’esperienza streaming audio e video. La stessa Netflix da diversi anni suggerisce alcuni modelli sulla base di sette criteri, ma noi ci permettiamo di segnalarvene anche altri. A ogni modo questa si propone di essere una guida per l’acquisto dedicata a chi è abbonato ai servizi di video on demand e desidera godere di qualità cromatica, altissima risoluzione, audio mozzafiato e vivere il salotto come se fosse un cinema. Il tutto con un occhio di riguardo al portafogli e al rapporto qualità/prezzo.

I sette criteri di Netflix

“I nostri criteri sono concepiti per garantire un’esperienza complessiva migliore, più facile e più veloce. Per essere consigliata da Netflix, una smart TV deve soddisfare almeno 5 di 7 criteri“, sottolinea l’azienda nella sua pagina ufficiale, che rinnova ogni anno. Si parte con l’accensione istantanea e la possibilità di ritornare nel punto in cui si era interrotta la visione in streaming. Poi la presenza del tasto Netflix sul telecomando o l’app facile dal trovare nella sezione smart. Gradito poi l’aggiornamento automatico della tv. Dovrebbe essere assicurato anche il supporto a nuove funzionalità che garantiscono una migliore esperienza dei contenuti interattivi. Infine l’interfaccia Netflix dovrebbe apparire ad alta risoluzione, nitida e costantemente aggiornata. In sintesi appaiono più come attributi relativi alla gestione dell’applicazione che alla resa, ma è pur vero che anche questi dettagli sono importanti.

I nostri suggerimenti

Netflix non entra nel merito delle tecnologie ideali per fruire dei suoi contenuti, ma scorrendo la lista dei televisori che consiglia sono evidenti alcune caratteristiche comuni. La prima è che a prescindere che si tratti di televisori lcd o oled, sono tutti con risoluzione 4K e supporto hdr (high dynamic range – intervallo dinamico superiore). In tal senso non sarebbe male disporre anche di hdr 10, magari hdr 10+ e Dolby Vision, che rappresentano i formati di eccellenza per ottenere immagini brillanti, coinvolgenti e cromaticamente esaltanti. Fermo restando il fatto che la maggior parte dei titoli di qualità sono in hdr e dolby vision.

Sul fronte audio la compatibilità con il Dolby Atmos è senza dubbio un plus, ma per un’esperienza completa bisognerebbe mettere in conto di acquistare almeno una soundbar come ad esempio la nuova Sonos Beam. Infine una considerazione sulla tecnologia wireless integrata sulla tv: con il wi-fi 6 si ottengono prestazioni superiori e una migliore stabilità che nello streaming è senza dubbio utile.

Infine una considerazione oled e lcd. La prima è una tecnologia ancora piuttosto costosa (sopra i mille euro) che offre la migliore qualità visiva, ma predilige gli ambienti bui e quindi la fruizione serale. Infatti rispetto agli lcd ha normalmente un livello di luminosità inferiore. La seconda si è evoluta moltissimo e si presta a qualsiasi tipo di impiego, anche solo la fruizione dei programmi televisivi in digitale terrestre.

Samsung Q70 da 55 pollici

Il Samsung Q70 4k è tra i consigliati Netflix 2020. Il modello con diagonale da 55 pollici è equilibrato sia nelle dimensioni che nell’offerta, ma volendo si può arrivare fino al taglio di 85 pollici. La tecnologia è qled, quindi un’evoluzione dei classici lcd led. Oltre questa soglia c’è solo l’oled.

Samsung TV QLED QE55Q70AATXZTIl sistema operativo è Samsung Tizen, quindi ricco di app e servizi. Sono presenti 4 porte hdmi e 2 porte usb. Confermato il supporto non solo a hdr ma anche hdr10+, la versione più avanzata. In sintesi un televisore consigliato a tutti, anche a chi lo impiega molto nelle ore diurne – considerata la buona luminosità. E grazie alla tecnologia Amd Freesync le scene di gioco più dinamiche rimangono fluide.

Sony XH8096 da 55 pollici

Il Sony XH8096 4k è un altro modello consigliato da Netflix. Si tratta di un televisore lcd led da 55 pollici (ma si arriva a 85 pollici) con tecnologia Triluminos, quindi con cromia e luminosità che puntano a una visione realistica più che sparata e appariscente. Il design è raffinato.

Sony XH8096Inoltre sono assicurati i supporti alle tecnologie hdr 10 e dolby vision. Per altro la tecnologia del Chromecast è integrata, e non mancano sistema operativo Google Tv, Google Assistant e compatibilità con Apple Airplay 2 e Apple Homekit. Ottima la qualità streaming considerato il supporto sia a hdr che Dolby Atmos. Insomma è completa e all’avanguardia. Verrebbe da chiedersi perché spendere di più.

Hisense 43AE7000F

L’Hisense 43AE7000F è un modello di tv lcd led 4k dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ovviamente il 43 pollici è la versione più piccola ma volendo si può arrivare fino a 75 pollici.

Hisense 43AE7000FTecnologicamente si distingue per il supporto alla tecnologia hdr10+ e il dolby atmos. Inoltre l’interfaccia Vidaa U3.0 appare piuttosto semplice e non manca il supporto all’assistente vocale Alexa. Ovviamente sono disponibili tutte le principali app di streaming. Integra 4 porte hdmi e due usb. Il prezzo è talmente aggressivo che volendo si potrebbe fare un pensiero a dotare di una tv non solo il salotto ma anche tutte le camere da letto di casa.

Philips 50PUS8506 Ambilight

Il Philips 50PUS8506 è un modello lcd led da 50 pollici (ma si arriva anche a 70 pollici) che integra la tecnologia Ambilight, ovvero un sistema di led capace di creare un ambiente cromatico di contorno alla visione molto coinvolgente. In pratica rileva i colori delle immagini e li riproduce proiettandoli sulla parete posteriore. Lo spettacolo è assicurato.

Philips 50PUS8506Dopodiché la tv supporta gli standard hdr10+, dollby vision e dolby atmos. Presenti anche le interfacce vocali Google Assistant e Alexa. Il sistema operativo è Android 10, quindi la disponibilità di app è massima. Ospita 4 porte hdmi (anche 2.1 per le console) e 2 porte usb. Perché sceglierlo? Perché valorizza Netflix e arreda il salotto con la luce.

Lg Oled 55BX6LB

L’Lg Oled Bx sia nell’edizione 2020 che 2021 è un modello oled disponibile con diagonale da 55 o 65 pollici. La tecnologia integrata non si discute così come l’ottimo prezzo. Non solo supporta hdr ma anche Dolby Vision e l’ultima versione Dolby Vision IQ. Presenti anche le interfacce vocali Alexa e Google Assistant.

OLED55BX6LBInoltre grazie alla tecnologia Nvidia G-sync è ideale anche per le console di videogiochi. Insomma, acquistando un oled si entra in una nuova dimensione dove la profondità del nero è impressionante. No, non c’è paragone con un lcd ma il prezzo sebbene abbordabile è comunque sopra i mille euro.

