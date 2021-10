La parola più cercata su Bing è… Google

1 Ottobre 2021 – 13:45

Google fa notare alla Commissione Europea come la parola più cercata su Bing sia proprio Google: monopolio o libera scelta, questo è il problema.

The post La parola più cercata su Bing è… Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico