La funzione di WhatsApp per nasconderti solo da alcuni contatti sta arrivando per tutti

1 October 2021 – 10:35

La possibilità di far visualizzare l’ultimo accesso alla piattaforma solamente ai contatti desiderati era già stata avvistata in arrivo sulle versioni dell’app per iOS. Ora che se ne sono trovate tracce anche su WhatsApp per Android si può considerare partito il conto alla rovescia prima del debutto ufficiale.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech