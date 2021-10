La casa di Scream ora si può affittare su Airbnb

1 Ottobre 2021 – 15:00

Il mese di ottobre è appena iniziato e già c’è chi pensa alle atmosfere raccapriccianti che ci attendono in vista di Halloween. E per fare le cose come si deve l’aspetto principale è la location: perché non cercare, per i propri festeggiamenti della festa dei morti, una casa inquietante e scricchiolante degna dei migliori film dell’orrore? La soluzione, almeno negli Stati Uniti, è a portata di mano: è notizia di questi giorni, infatti, che la casa in cui è stato girato il primo Scream è disponibile all’affitto su Airbnb a partire dal prossimo 27 ottobre. La dimora si trova a Tomales, in California, e offre un soggiorno assolutamente diverso dall’ordinario: si tratta infatti di un evento speciale organizzato per il 25esimo anniversario del film, uscito appunto nel 1996.

La descrizione ufficiale dell’immobile permette un viaggio nel tempo direttamente a Woodsboro, la cittadina immaginaria al centro del film, per immergersi nelle “disgrazie che la circondano“: “Tu e altri tre ospiti potrete passare qui la notte (se resistete)…“. Non mancheranno presenze all’improvviso, come quella dell’assassino mascherato divenuto celebre proprio con questo film: “Ghostface è tornato a terrorizzare la città, quindi dovrete stare molto attenti a evitare ogni incontro (anche se sappiamo che a lui piacciono le entrate a sorpresa)“. L’esperienza nella casa sarà impreziosita da altri momenti speciali, come l’accoglienza da parte di David Arquette, una delle star del cast della pellicola originale, oltre a una maratona – rigorosamente in videocassetta – dei quattro capitoli della saga. Si potrà anche parlare al telefono direttamente con il killer, per chi si sentirà abbastanza coraggioso.

Tutto, nella casa, dall’arredamento ai segni delle coltellate nel garage, richiamano le atmosfere inquietanti di Scream. Il film, uscito appunto nel 1996 con l’ideazione di Wes Craven, fu un enorme successo, avendo il merito di rilanciare il genere slasher al cinema. Seguirono altri tre capitoli dal 1997 al 2011 e una serie televisiva di Mtv, mentre un quinto film è previsto in uscita per il 2022: gli attori originali Neve Campbell, Courteney Cox e lo stesso Arquette torneranno nei loro ruoli anche in questo nuovo capitolo, affiancati da nuovi personaggi. “È figo, è terrificante, è praticamente un nuovo Scream: non è un reboot né un remake, è una specie di rilancio, un nuovo franchise“, ha dichiarato Cox. Chi sopravvivrà al pernottamento nella casa degli orrori potrà vederlo al cinema dal prossimo 14 gennaio.



