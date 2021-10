iPhone 13, in Francia le cuffiette sono incluse

1 Ottobre 2021 – 12:00

(Foto: MacRumors)Per acquistare un iPhone 13 con incluse le cuffiette EarPods in confezione non serve andare lontano perché basta oltrepassare il confine e recarsi in Francia: così come avvenuto già l’anno scorso, anche quest’anno Apple si è vista costretta a fornire di serie un paio di auricolari, rispettando una specifica legge per la tutela della salute degli utenti.

In occasione del keynote di settembre 2020 con protagonisti gli iPhone 12, Apple ha investito svariati minuti della presentazione per raccontare come l’eliminazione in confezione delle cuffiette e del caricatore fosse una mossa per ridurre gli sprechi e aumentare la sostenibilità ambientale. Una spiegazione che non ha convinto appieno gli utenti, visto soprattutto quanto si è collateralmente spinto sulla nuova tecnologia MagSafe, i cui accessori devono essere acquistati a parte e, di fatto, funzionano solo con l’ecosistema Apple.

(Foto: Apple Store France)Apple aveva incluso EarPods (ma non del caricatore) nella confezione degli iPhone 12 e la storia si è ripetuta con iPhone 13. Il motivo giace nell’articolo L. 5232-1-3 della legge relativa a “sobrietà, trasparenza, informazione e consulenza in merito alle onde elettromagnetiche” rivolto soprattutto ai minori di 14 anni, dato che secondo la legge francese non è stato ancora comprovata la sicurezza delle onde elettromagnetiche sul cervello in via di sviluppo. In tal senso, le cuffiette permettono telefonare tenendo lontano lo smartphone dal capo, un’abitudine consigliabile soprattutto se si devono effettuare lunghe e/o frequenti chiamate.

Come mostrato dalle foto condivise sui forum di MacRumors, Apple ha dovuto naturalmente modificare la confezione d’acquisto con una soluzione scatola-nella-scatola per ottimizzare gli spazi. Il prezzo italiano degli EarPods con connettore lightning è di 19 euro e Francia si può acquistare la nuova famiglia di melafonini a un prezzo di 30 euro inferiore rispetto all’Italia, per via della nostra tassa sui prodotti dotati di memorie digitali. Di conseguenza, acquistare un iPhone 13 oltreconfine può significare un risparmio generale di quasi 50 euro.

