Il nuovo eFootball 2022 (PES) è gratis, ma è un disastro

1 Ottobre 2021 – 14:25

Il titolo per la prima volta si tramuta in un free-to-play. Questo vuol dire che è possibile scaricarlo gratuitamente dal proprio store digitale (non esiste l’edizione fisica del gioco) e poi, per chi lo desidera, arricchire l’offerta proposta tramite acquisti in-game. Ma sui social l’ironia sulla grafica dei volti e del pubblico sta già prendendo il sopravvento.Continua a leggere



Il titolo per la prima volta si tramuta in un free-to-play. Questo vuol dire che è possibile scaricarlo gratuitamente dal proprio store digitale (non esiste l’edizione fisica del gioco) e poi, per chi lo desidera, arricchire l’offerta proposta tramite acquisti in-game. Ma sui social l’ironia sulla grafica dei volti e del pubblico sta già prendendo il sopravvento.

Continua a leggere Il titolo per la prima volta si tramuta in un free-to-play. Questo vuol dire che è possibile scaricarlo gratuitamente dal proprio store digitale (non esiste l’edizione fisica del gioco) e poi, per chi lo desidera, arricchire l’offerta proposta tramite acquisti in-game. Ma sui social l’ironia sulla grafica dei volti e del pubblico sta già prendendo il sopravvento.

Fonte: Fanpage Tech