Il gadget per lanciare in aria lo smartphone

1 Ottobre 2021 – 18:00

(Foto: Aer)Qual è la soluzione più efficace per ottenere riprese video aeree di qualità e accessibili? I moderni droni possono essere la risposta più semplice, ma in realtà c’è un modo molto più originale e anche divertente ovvero tirare in aria lo smartphone come se fosse una palla da rugby. Questa è l’idea di Aer Typ, dove l’acronimo Typ sta per Throw your phone ossia lancia il tuo telefono: naturalmente non si lancia il povero smartphone lasciandolo sfracellare, ma lo si accomoda in una speciale corazza che assomiglia a una maxi-freccetta.

Non è il primo gadget per riprese volanti insolite presentato dalla piccola società tedesca Aer, che già si era fatta conoscere per un accessorio del tutto simile nato per la GoPro. Oltre a presentare la versione 2.0 del gadget originario, la startup si è ora concentrata sulla fotocamera/videocamera che tutti abbiamo sempre in tasca ovvero lo smartphone: tra stabilizzazione ottica, multi-sensori sempre più ampi e definiti e video già a 8k, gli smartphone sono una risorsa tutta da sfruttare. Basta saperla proteggerla adeguatamente e, come si può osservare nel video qui sotto, gli ideatori di Aer Typ hanno davvero eseguito numerosi crash test da ogni altezza e simulando ogni tipo di urto con svariati materiali.



Il risultato è un accessorio leggero, maneggevole e sicuro, che accoglie lo smartphone all’interno di una struttura che assorbe ogni urto anche dopo voli di svariati metri e atterraggi molto violenti, che protegge dall’acqua e che consente di direzionare il lancio per ottenere filmati fluidi e scenografici.

(Foto: Aer)È possibile finanziare l’idea su Kickstarter e ottenere i primi lotti di produzione a un prezzo scontato. In questo momento sono ancora disponibili le ricompense a 59 euro (sconto del 35%) con costi di spedizione esclusa e disponibilità ad aprile 2022. Il costo finale sarà di 89 euro.

