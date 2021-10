Eni Gas e Luce, patto con Hyundai per l’elettrico

1 Ottobre 2021 – 16:45

Hyundai firma un accordo con Eni Gas e Luce per una partnership integrata per la promozione di mobilità elettrica ed efficientamento energetico.

Fonte: Punto Informatico