Ecco gli smartphone che da novembre perdono WhatsApp

1 Ottobre 2021 – 13:46

A partire dal 1 novembre scatta la scure di WhatsApp al supporto dell’app sugli smartphone più datati: ecco quali perderanno l’applicazione.

The post Ecco gli smartphone che da novembre perdono WhatsApp appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico