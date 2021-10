Cosa vi aspetta oggi al Wired Next Fest dedicato alla sostenibilità

1 Ottobre 2021 – 9:01

Ci sono il clima e la sostenibilità al centro dell’attesa conferenza delle Nazioni Unite Cop26 di inizio novembre che si terrà a Glasgow, in Scozia. Degli stessi temi si sta discutendo in particolare questa settimana, sulla scia dell’assemblea dei giovani leader Youth4Climate che ha portato a Milano Greta Thunberg. E la Sostenibilità è anche il tema portante che fa da filo rosso all’appuntamento conclusivo dei 6 mesi del Wired Next Fest 2021, in una ricca due giorni (anticipata dallo spettacolo di ieri sera) in cui saranno protagonisti oltre 30 grandi ospiti italiani e internazionali, chiamati a confrontarsi sulla ricerca di nuovi equilibri sociali, politici, economici, culturali e artistici.

Equilibri, infatti, è il tema che fa da sfondo a tutta l’edizione di quest’anno del più grande festival italiano dedicato a innovazione e tecnologia, partito ad aprile e che ha già affrontato con appuntamenti dedicati i filoni di Play, Social Innovation, Next Generation e Life. Oggi e domani si parla invece di sostenibilità, a partire dalla consapevolezza di quanto rappresenti la chiave di volta del mondo del futuro. Un approccio per ricostruire la società post-pandemia che mette al centro non solo la lotta alla crisi climatica, ma anche le nuove organizzazioni sociali a misura d’uomo e un’economia il più possibile in armonia con l’ambiente.

L’appuntamento è per oggi pomeriggio, venerdì 1° ottobre, a partire dalle 13:30 e fino alle 19:30 circa, tutto in digitale e trasmesso in diretta non-stop. Lo si può seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento. E tutti gli appuntamenti saranno trasmessi e diffusi anche sui canali social di Wired: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Il programma di oggi al Wired Next Fest – Sostenibilità

Il luogo scelto per il Wired Next Fest di quest’anno, tappa di oggi e domani inclusa, è il Teatro Gerolamo di Milano: riaperto proprio da Wired Italia ad aprile, è un palco fisico su cui si alternano musicisti, scienziati, scrittori, giornalisti, politici, ricercatori, cantautori, antropologi, imprenditori, manager e attivisti.

A dare il via al lungo pomeriggio di confronti ed esibizioni è la dance crew di ballerini e influencer Urban Theory, nota per la disciplina del tutting attraverso la creazione di figure geometriche, che sarà coinvolta in un dialogo con il presidente e fondatore di Stardust Simone Giacomini. E subito dopo salirà sul palco uno degli ospiti più attesi: Maximo Ibarra, capo della Digital Transformation Task Force in seno al G20, che si concentrerà sulla grande responsabilità delle tecnologie digitali di abbattere le barriere all’ingresso dell’economia e del mondo del lavoro, a cominciare dall’alfabetizzazione delle persone. Secondo il World Economic Forum, infatti, già entro il 2022 il 60% del Pil mondiale dipenderà proprio da queste tecnologie.

Come sempre al Wired Next Fest, grandissimo spazio sarà dato alla scienza. A partire da un confronto a due a proposito di libero arbitrio e genetica, insieme al professore di filosofia delle scienze biologiche dell’università di Padova e divulgatore Telmo Pievani e alla ricercatrice Airc all’Ausl-Irccs di Reggio Emilia Alessia Ciarrocchi. Il punto di partenza è una domanda quotidiano per chi si occupa di fare ricerca per capire come contrastare le patologie oncologiche: la nostra vita, così come le malattie che la metteranno a rischio, è già determinata dal nostro dna, oppure giocano un ruolo il caso e lo stile di vita che conduciamo? E sempre di oncologia, non a caso nel mese di ottobre che è dedicato al tumore al seno, si parlerà con Alessandra Gennari, ricercatrice Airc all’università del Piemonte Orientale, e con Cristina Parodi, che per Airc è testimonial. 55mila donne ogni anno in Italia ricevono una diagnosi di tumore al seno, e se è vero che la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’87%, la ricerca e la sensibilizzazione non possono permettersi pause fino all’obiettivo di arrivare a curare tutte le donne.

Dalla salute all’ambiente, in particolare spaziando tra il problema della pesca eccessiva e la piaga dell’acidificazione degli oceani, si parlerà di mari e idrosfera con l’esploratore Alberto Luca Recchi. Il tutto in un tour tra le minacce all’ecosistema marino raccontate da chi lo conosce come nessun altro. Decisamente più leggerà sarà invece la chiacchierata con l’influencer e videomaker Il Musazzi (Stefano Musazzi) a proposito della correlazione inversa tra il numero di follower e la capacità di non prendersi troppo sul serio, tra satira e social network.

E poi tanta altra musica: dalla cantautrice torinese Beba, che ha appena chiuso il proprio disco e lancia il singolo Meno male in collaborazione con Willie Peyote presentandolo al Wired Next Fest, fino all’evento in chiusura di giornata con Rkomi, una delle voci più interessanti della sua generazione che quest’anno ha pubblicato il concept album Taxi driver, in cui ogni traccia è una corsa con l’artista che ha collaborato a scriverla.

Dei grandi temi sociali e culturali, italiani e internazionali, si parlerà con molti altri ospiti. Con l’attivista e politico Marco Cappato, tesoriere dell’associazione “Luca Coscioni”, si discuterà del dibattito che si sta innescando sull’intero istituto referendario del nostro paese, con i casi specifici di eutanasia legale e legalizzazione della cannabis. Con la novità di una campagna di raccolta firme che ha visto nella tecnologia una preziosa alleata, riaffermando che forse è finalmente giunta l’ora dei diritti. Insieme alla scrittrice Nadeesha Uyangoda si parlerà ancora di giustizia, ma da un diverso punto di vista: l’Italia non è solo un paese che ha un problema con l’integrazione, ma nell’impostare un dibattito su questi temi, e potrebbe iniziare ascoltando la voce di chi è italiano nei fatti, ma non nei diritti. E poi ancora con Sakena Yacoobi, fondatrice e direttrice esecutiva dell’Afghan Institute of Learning, che racconterà della lotta di chi continua a combattere per i diritti delle donne e per il futuro del proprio paese, a partire dalla notizia che uno dei primi atti del nuovo regime talebano è stato limitare alle sole scuole primarie l’istruzione delle ragazze.

Clima, sostenibilità e acqua saranno invece al centro, sul palco del Teatro Gerolamo, dell’incontro con la climatologa Serena Giacomin e il presidente di Gruppo Cap Alessandro Russo. Le grandi aziende saranno infatti protagoniste dell’appuntamento di oggi: con l’amministratore delegato di E-Distribuzione Vincenzo Ranieri si parlerà di transizione energetica e della sfida comune che abbiamo davanti, mentre il farm to fork in azienda sarà al centro della chiacchierata con l’amministratore delegato di Pasqua Vigneti e Cantine Riccardo Pasqua. E insieme al direttore tecnico di Arexpo Silvia Piacentini ci si concentrerà su una consapevolezza chiave in termini di sostenibilità: è oggi che si decide il domani.

Il Wired Next Fest, con il patrocinio del Comune di Milano e organizzato in collaborazione con Audi, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:

Main partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, Vodafone;

Event supporter: Arexpo, Generali Italia, Gruppo Cap, Gorillas, Open Fiber, Pasqua Vigneti e Cantine;

Content Partner: Fondazione Airc;

Production: PianoB;

Technical partner: Plesh;

Collectible Design Guest: Galleria Rossana Orlandi.

