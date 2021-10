Bitcoin riprende a correre e torna a 45000 dollari

1 Ottobre 2021 – 13:45

Il mese di settembre si è concluso all’insegna di un trend positivo per il prezzo di Bitcoin: la crypto torna ai livelli di dieci giorni fa.

