Barilla, Facebook, Intel e De’ Longhi tra le offerte di lavoro nel digitale di ottobre

1 Ottobre 2021 – 9:00

Barilla (Sandro Capatti / Fotogramma / Ipa)Dal 15 ottobre scatta l’obbligo di green pass a lavoro, come deciso da un decreto legge approvato il 16 settembre dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento nella pratica era stato già anticipato da alcune realtà industriali e dagli stessi annunci pubblicati dai datori in Italia prima che l’obbligo stesso fosse sancito dall’esecutivo. Lo ha rilevato l’Osservatorio Jobiri sul mercato del lavoro, svolto dalla startup Jobiri su un campione di oltre 700mila inserzioni di lavoro online, tra gennaio e agosto 2021. Nei primi otto mesi dell’anno le richieste di obbligatorietà di vaccino Covid e green pass sono cresciute del +1.400% e del +6.000%, secondo quanto rileva l’agenzia di consulenza digitale di carriera basata su intelligenza artificiale. La tendenza riguarda tutte le regioni, 100 profili professionali in più di venti settori.

Dal punto di vista legislativo, prima della firma del capo dello Stato il decreto green pass ha subito una modifica: tolta la sospensione per i dipendenti pubblici e privati, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato sin dal primo giorno in cui è privo di certificazione verde. Mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma la sua retribuzione viene interrotta fino al rientro con apposito lasciapassare. Le aziende con meno di 15 dipendenti potranno sostituire il lavoratore privo di green pass dal quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendendolo per una durata equivalente al contratto di sostituzione che non può essere superiore ai dieci giorni, rinnovabile una volta e non oltre il 31 dicembre.

Ecco quindi le offerte di lavoro in ambito digitale per il mese di ottobre, selezionate da Wired Jobs.

Barilla

Sono cinque le posizioni aperte in ambito cybersecurity indicate da Barilla, per altrettanti differenti profili e tutte a Parma. Uno specialista dovrà supervisionare le componenti di cyber sicurezza a livello di tecnologia operazionale, nella progettazione e diffusione delle soluzioni di automazione e reti Ot complesse negli impianti. Un professionista di cybersecurity dovrà gestire e monitorare le soluzioni di Ot cybersecurity su reti e sistemi.

Un professionista cybersecurity d’impianto sarà responsabile della progettazione delle soluzioni Ot e della supervisione in tutte le località Barilla. Dovrà mantenere le migliori condizioni, aggiornando i requisiti alle necessità di business e assicurando l’integrazione con altri sistemi aziendali. Inoltre, dovrà garantire che le soluzioni di Ot security possano monitorare tutte le piattaforme Ot aziendali, operando a livello centrale e fornendo supporto nell’individuare e rispondere agli incidenti.

Un professionista regionale dovrà controllare il processo di standardizzazione di procedure e strumenti, nonché di monitoraggio delle vulnerabilità e fornire rimedi a livello di regione e di paese, sulla base degli standard ISO e della policy aziendale. Infine, un manager internazionale cybersecurity dovrà coordinare e dare le linee guida a livello globale, definendo la roadmap di lavoro per il continuo miglioramento e promuovendo un approccio “security by design”.

Fra le altre specializzazioni, tutte basate a Parma, Barilla cerca un global It project manager, che dovrà collaborare con il manager senior della divisione digitale & business technology nella gestione del fabbisogno It, identificando obiettivi, soluzioni, stimare iniziative e progetti. Dovrà gestire i progetti e le risorse in maniera efficiente, richiesta esperienza provata come project manager e 5-6 anni in progetti in ambito finanziario-amministrativo.

Un ingegnere dell’automazione dovrà effettuare analisi di fattibilità, selezionare fornitori, scoprire nuovi processi e applicazioni di tecnologie esistenti, contribuire a risolvere i problemi tecnici nello svolgimento di progetti provenienti dalla ricerca, sviluppo e qualità. Infine, un professionista di reti e comunicazione It e Ot dovrà assicurare la funzionalità dei servizi di infrastruttura e monitorare la performance di rete.

È disponibile un tirocinio di sei mesi per un neolaureato che affiancato da un tutor, suporterà il team Systems & Integration nello sviluppare nuove interfacce per progetti It business, sia in cloud che on premise, definire i requisiti tecnici, partecipare alle riunioni, monitorare sistemi, entrare in relazione con partner It e sviluppatori. Richiesto un master in ingegneria It, informatica o simili.

Canva

La piattaforma per la creatività grafica Canva offre un contratto da sei mesi per un education community manager. La figura dovrà sviluppare e mettere in atto una strategia che porti la community degli insegnanti a conoscere e utilizzare Canva. Tra le sue responsabilità, dovrà produrre contenuti coinvolgenti per educare, ispirare e intrattenere questo target di utenti, inclusi video tutorial, webinar, post, sfide per grafiche divertenti, case study, eventi live e originali eventi promozionali. Seguendo un calendario editoriale, le azioni saranno rivolte a coinvolgere la community #Canvalove, allargandola in numero e partecipazione.

È richiesta un’esperienza di almeno tre anni nella produzione di contenuti organici per i social media, almeno quattro nelle strategie di community, conoscenza da esperti dei social network, abilità di gestire molteplici compiti e flessibilità con approccio da startup. La candidatura sul sito richiede l’invio di un resume ed esempi di precedenti lavori.

De’ Longhi

Tra le più recenti posizioni aperte da De’ Longhi a Treviso, c’è un esperto di strategia e pianificazione ecommerce, che dovrà massimizzare il valore cliente per condurre il canale a una crescita forte e organica. La figura darà forma alla proposta di valore del canale ecommerce, pianificando lanci di prodotto, promozioni, attivando i diversi canali di marketing. Inoltre dovrà stabilire gli indicatori di performance chiave, lavorare con il team per progettare la brand strategy, sfruttare le pratiche di merchandising, definire la strategia di contenuto, monitorare la concorrenza. Richiesta un’esperienza di oltre cinque anni.

Ricerca aperta anche per un analista digitale, che dovrà tradurre dati complessi in informazioni comprensibili e da tradurre in azioni. Si occuperà dell’uso accurato di una strategia basata sui dati e delle analisi attraverso molteplici piattaforme del percorso dell’utente. Dovrà supportare anche il team marketing nella creazione di una strategia editoriale. Uno specialista seo, responsabile di identificare strategie, tecniche e tattiche per aumentare il numero di visitatori verso il sito, lavorando soprattutto con i marchi De’ Longhi, Kenwood, Braun Household e Nutribullet. Si occuperà dell’architettura del sito, suggerendo strategie di link e altri fattori per parole chiave target.

Un ingegnere dell’innovazione dovrà contribuire a generare e sviluppare progetti e concetti in linea con l’innovazione di prodotto, introducendo elementi che abbiano lo scopo di aggiungere valore. La figura dovrà sviluppare prodotti dimostrativi e versioni minime di fattibilità. Richiesta laurea in ingegneria meccanica o elettronica e 3-5 anni di esperienza in ricerca e processi di sviluppo del prodotto. Infine, un supporto Sap che sarà parte di E-Services, una compagnia del gruppo che fornisce servizi It a 360 gradi alle aziende De’Longhi e alle terze parti.

Facebook

Sono tutte nel settore marketing e commerciale, le quattro posizioni aperte da Facebook a Milano. Il social media sta cercando un professionista client partner che aiuti a progettare e vendere le soluzioni pubblicitarie di Facebook a importanti inserzionisti del settore tech e telecomunicazioni nel mercato italiano. La figura dovrà raggiungere clienti a livello direzionale, i partner nell’ecosistema (direttori marketing e agenzie), concludere nuovi affari, fornire soluzioni marketing olistiche, a livello locale e globale. Dovrà sviluppare piani account di breve e lungo termine, basati sul brand del cliente e gestire in maniera accurata priorità e opportunità di business.

Un client solutions manager che, in collaborazione con il client partner, dovrà identificare, creare e implementare soluzioni di marketing basate su risultati di business raggiungibili per i clienti, assicurandosi che abbiano successo con Facebook. Il ruolo sarà decisivo per consolidare relazioni strategiche, guidare la crescita, istruire i clienti sulla piattaforma e sul prodotto pubblicitario, sfruttando le analisi di dati. Dovrà inoltre collaborare internamente allo sviluppo del prodotto con team crossfunzionali, sulla base dei bisogni emergenti dei clienti.

Un direttore per il team Agenzie & Ecosistemi, che dovrà sviluppare le attuali relazioni e promuovere quelle dei prossimi dieci anni con le agenzie media creative, secondo piani annuali e biennali. Un partner d’agenzia infine, per un contratto di un anno, per aiutare le agenzie a costruire e vendere soluzioni pubbliciatrie per Facebook e Instagram. Richiesti almeno cinque anni di esperienza nel marketing e commerciale in ambito media.

Intel

La multinazionale di microelettronica Intel offre due posizioni in Italia. Un software engineer a San Giuliano Terme (Pisa) con esperienza provata di sviluppo software full stack, interessato a concentrarsi su diverse capacità dell’Internet of Things Solution Group (Iotg, nato da una collaborazione on Wind Rivers Systems) e con competenze nel dominio della sicurezza funzionale. I dipendenti di questo team dovranno sviluppare i migliori servizi e software in grado di soddisfare un’ampia gamma di requisiti dei clienti, utilizzando gli asset dalle varie aree Intel, come automazione industriale, retail, automotive e aerospaziale.

Un’altra posizione riguarda un manager senior per lo sviluppo del business, che dovrà promuovere l’adozione di trasmettitori ottici e altri prodotti fotonici al silicio, per espandere la base di clientela nei mercati del cloud, telecomunicazioni e impresa. Richiesta laurea e un’esperienza sostanziale nel settore, anche in ambiente a contatto con il cliente, nello sviluppo di mercati e in presentazioni tecniche. La figura lavorerà per il data center group a Milano, al cuore della trasformazione di Intel da una compagnia di personal computer a una realtà che dirige infrastrutture cloud e miliardi di device connessi.

Way Srl

Società attiva nel settore delle soluzioni di localizzazione IoT per la logistica e la sicurezza, Way Srl ricerca per la propria sede di Torino un sistemista It senior con almeno cinque anni nel ruolo.

Il candidato deve avere una comprovata esperienza nella gestione di server Linux e Windows (Active Directory, DNS, linguaggio di scripting, radius, etc..), conoscenza ed esperienza di infrastrutture di virtualizzazione (VmWare), gestione e manutenzione dei database (conoscenza linguaggi di scripting), network management (Firewall, Proxy e ReverseProxy, Radius), Google Cloud Platform e almeno a livello base delle architetture event driven con message broker e container (ex. Rabbit, Kafka ). Lingua straniera: inglese.

Witailer

Aiutare le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e marketplace grazie a software di analytics e business intelligence e a servizi dedicati per ottimizzare le attività di marketing e advertising: è la missione della startup Witailer che ha aperto le candidature per otto posizioni nella sede di Milano (più una a Barcellona).I profili richiesti sono: un .NET developer, un senior business development manager, un recruiting coordinator, un business insights analyst (Tableau), un sales account executive e un Amazon & marketplace e advertising lead. Oltre a queste, l’azienda ha aperto anche una posizione per uno stage in ambito Amazon & marketplace advertising.

Il team di Witailer è costituito da oltre 50 figure provenienti da tutto il mondo, con un’età media di 28 anni, cresciuto nel 2020 di oltre 20 persone. L’agenzia offre la possibilità lavorare in smart working da remoto fino al 60% dei giorni al mese.

Digital library

Sono 130 i tirocini formativi e di orientamento destinati a giovani particolarmente qualificati per l’anno 2021, resi disponibili con l’avviso di selezione pubblicato dal Ministero della Cultura. Tra questi ci sono anche dieci posti alla Digital library, l’istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, anche presso realtà afferenti come Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane.

I giovani selezionati, ammissibili fino a 29 anni d’età, parteciperanno a progetti formativi che riguardano le attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il tirocinio prevede un’indennità mensile di mille euro. La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata solo in via telematica entro le ore 14 del 13 ottobre 2021 al link.

