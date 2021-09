Un MOSTRO di Mini PC con 90€ di sconto su Amazon

30 Settembre 2021 – 13:45

Processore AMD Ryzen 5, GPU dedicata 16 GB di RAM e SSD da 512 GB per questo Mini PC di MinisForum (modello X300), oggi in forte sconto su Amazon.

The post Un MOSTRO di Mini PC con 90€ di sconto su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico