Su TikTok l’informazione viene censurata, ma la disinformazione no

30 September 2021 – 16:56

TikTok ha un problema con l’informazione, ma non sembra averlo con la disinformazione. È l’altra faccia della medaglia di un sistema che da un lato riesce a dare una spinta incredibile ai post e dall’altro ha chiaramente un impianto di moderazione non adatto a gestire questa enorme mole di contenuti. Così i complotti generano milioni di visualizzazioni, mentre i contenuti giornalistici vengono spesso oscurati per errore.

Fonte: Fanpage Tech