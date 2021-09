Perché Snapchat sta vivendo una nuova primavera

30 Settembre 2021 – 9:00

Image by Chesnot from Getty ImagesNel 2011 Snapchat irruppe nel mondo dei social media e appena 2 anni dopo i suoi fondatori rifiutarono un’offerta di acquisizione di 3 miliardi di dollari da parte di Facebook. La crescita fu importante e costante, fino alla quotazione in borsa nel 2017, che valutava l’app ben 24 miliardi di dollari. Ma nel 2018 la cavalcata si arrestò: dirigenti dimissionari, prezzo delle azioni in caduta libera (da 17 dollari per azione a 5), e tutto il mondo dell’informazione ormai certo della sua “morte”, ponendo la lapide di Snapchat nel cimitero dei social media accanto a Google+.

Ma nel 2019, il boom: Snapchat ricomincia a crescere, soprattutto grazie ai nuovi utenti fuori dagli Stati Uniti. Poi la pandemia, che a quella crescita ha messo il turbo.

I numeri di Snapchat

Così, anche gli inserzionisti sono tornati sulla piattaforma, attratti dai continui investimenti di Snapchat nell’e-commerce, e dalla sua peculiare propensione a fondere il posizionamento di prodotti nelle funzionalità principali dell’app.

I dati dell’ultimo trimestre rappresentano la crescita più importante e veloce mai registrata da quando Snap Inc. è quotata in borsa. Il social media del fantasmino oggi conta 293 milioni di utenti attivi giornalmente, di cui il 69% sono adolescenti, e il 4% gli over 50. TikTok tra i giovanissimi è l’app regina, ma il guanto della sfida è lanciato.

Come abbiamo scritto prima, Snapchat nel 2019 è tornato a crescere grazie agli utenti fuori dagli Stati Uniti, specialmente in India. In quell’anno infatti la versione Android, fin lì trascurata, fu sviluppata nuovamente da zero, rendendo l’applicazione molto più appetibile in Asia, dove il sistema operativo mobile di Google è largamente utilizzato.

Nel contempo, Snapchat ha iniziato a investire in contenuti specifici per l’India (oltre ad aver inserito 7 delle 23 diverse lingue indiane), beneficiando anche del divieto del governo locale di utilizzare TikTok. Da quel momento, i dati sugli utenti relativi al “Resto del mondo”, come vengono identificati nei report dell’azienda, sono diventati i più importanti.

​​Allo stesso tempo, Snap Inc. era ben consapevole che il pubblico più ambito dagli inserzionisti fosse quello nordamericano: così, il colosso di San Francisco ha intensificato l’attività pubblicitaria negli Stati Uniti e in Canada, arrivando a ricavare un volume di entrate 7 volte più grande da quel pubblico rispetto al resto del mondo.

Le nuove funzionalità per le aziende

Snapchat punta fortissimamente sulle sue offerte e-commerce: le aziende, dallo scorso maggio, possono creare un profilo pubblico, collegando il proprio Shopify o altra piattaforma di vendita online supportata. Le transazioni per gli acquisti avvengono direttamente in app.

Nel Creator Marketplace, grazie alle lenti di realtà aumentata, alcuni brand come Farfetch, Prada e Piaget, consentono agli utenti di provare virtualmente abbigliamento e accessori. Con la funzione Screenshopping, inoltre, è possibile scansionare vestiti al fine di farsi consigliare da Snapchat capi simili acquistabili in app.

Da non dimenticare la partnership con Ticketmaster, grazie alla quale gli utenti possono trovare concerti e spettacoli nelle vicinanze, e acquistarne i biglietti.

Secondo il Digital Economic Index di Adobe, il volume di affari per l’e-commerce raggiungerà il trilione di dollari entro il 2022. Evan Spiegel, Ceo e co-fondatore di Snapchat, diventato nel 2015 il più giovane miliardario al mondo, non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità.

