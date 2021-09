Oggi è il giorno di eFootball 2022 (e c’è anche Fifa 22)

30 Settembre 2021 – 18:00

(Foto: Konami)Debutta oggi eFootball 2022, la nuova versione del videogioco di calcio sviluppato da Konami e un tempo noto come Pes, Pro Evolution Soccer. E si riscalda la sfida con i rivali di sempre di Ea dato che in questi giorni è uscito allo scoperto anche Fifa 22, facciamo un riepilogo con tutto ciò che c’è da sapere sui due titoli.

eFootball 2022

È dunque ufficiale la nuova era del simulatore calcistico di Konami con il download di eFootball 2022 diffuso in modo gratuito su tutte le piattaforme quindi pc Windows da Steam, Ps4 e Ps5 da Playstation Store, Xbox One e le nuove Xbox Series X e S dal Microsoft Store. C’è da sottolineare come funzioni arriveranno in seguito (come le versioni mobile) con l’update definitivo di metà novembre, inclusa la possibilità di salvare su un supporto e continuare la partita su un altro, più modalità e squadre. Le recensioni su Steam raccontano di un gioco con una qualità del gameplay e della grafica acerbe e poco soddisfacenti, una sorta di versione beta che sta portando molti ad attendere l’uscita completa.



Nell’attesa di poter accedere al gioco completo ci si può portare avanti acquistando i già disponibili pacchetti extra per eFootball 2022: pur essendo gratuito da scaricare, anzi free-to-play, per più scelte e la possibilità di accedere a giocatori più forti si dovrà mettere mano ai portafogli. Con 39,99 euro si avrà il Premium Pack che include 2800 monete virtuali oltre agli strumenti per ottenere giocatori più richiesti.

Come vi abbiamo raccontato, tra le novità di eFootball 2021 ci sono l’uso del motore grafico Unreal Engine per animazioni fino a quattro volte più fluide e realistiche e modelli ad hoc per i giocatori più famosi come gli ambasciatori Messi e Neymar e Konami si è avvalsa della consulenza di Andrés Iniesta e Gerard Piqué per sviluppare il gioco offensivo e difensivo.

Fifa 22



Sarà domani 1 ottobre il giorno ufficiale del debutto di Fifa 22, anche se moltissimi giocatori hanno già assaggiato le novità del titolo Ea grazie all’accesso anticipato alla versione completa (anche di Fut) per gli abbonati a Ea Play o per chi ha acquistato la Ultimate Edition. Anche in questo caso non sono mancate le polemiche per una qualità grafica sotto le aspettative, soprattutto per chi giocava da Xbox Series S.

Come vi abbiamo raccontato nel dettaglio, tra le novità più attese c’è la cosiddetta Hypermotion Technology per una simulazione ancora più realistica e immersiva dei movimenti dei giocatori all’interno delle dinamiche di squadra. Per quanto riguarda il commento tecnico italiano, c’è il debutto di Lele Adani ad affiancare Pierluigi Pardo.

Ecco i link per acquistare le copie per Ps5 e Xbox Series X/S a 79,99 euro o a 69,99 euro per Ps4 e Xbox One, a 39,99 euro per la Legacy Edition su Nintendo Switch, mentre su pc costa 59,99 euro nella versione standard e 79,99 euro per quella Ultimate.

