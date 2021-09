Le cose da sapere sui farmaci consigliati per le cure domiciliari contro Covid-19

30 Settembre 2021 – 9:01

(foto: Pornnapa Phetthai/ EyeEm/Getty Images)Sulla scia di un controverso convegno tenutosi nelle sale del Senato lo scorso 13 settembre, nelle ultime due settimane è tornato per l’ennesima volta alla ribalta (pur senza alcuna novità scientifica in merito) il tema delle terapie domiciliari contro Covid-19. Una questione complessa che in generale non può essere certo definita una bufala o una stupidaggine – la sanità territoriale e la presa in carico precoce dei pazienti sono tra gli obiettivi principali dell’innovazione sanitaria, in Italia e nel mondo – ma che spesso viene declinata nel dibattito pubblico con soluzioni semplicistiche e ricette prive di fondamento scientifico.

Magari con l’assurdo obiettivo di screditare l’uso dei vaccini o addirittura di sostenere l’esistenza di un oscuro disegno per impedire di curare efficacemente Covid-19 e prolungare la durata dell’emergenza sanitaria. Insomma, con la tesi di fondo che esisterebbero cure semplici e alla portata di tutti capaci di guarire in fretta dall’infezione da Sars-Cov-2, per qualche motivo osteggiate e tenute secretate da parte delle autorità sanitarie nazionali e internazionali.

Qui su Wired abbiamo già raccontato di terapie domiciliari sia dal punto di vista delle evidenze scientifiche sulle strategie farmacologiche di comprovata efficacia per casi specifici sia sul fronte dell’insensata contrapposizione tra cure a casa e campagna vaccinale, dato che l’una non esclude affatto l’altra. Come sta emergendo sempre più chiaramente, poi, accanto ai casi virtuosi di medici di famiglia che accompagnano quotidianamente i propri pazienti nel decorso dell’infezione virale con monitoraggi frequenti e terapie specifiche al bisogno, esiste un pullulare di cosiddetti protocolli di terapia domiciliare non ufficiali che vengono utilizzati (spesso di nascosto) per suggerire a chi ha Covid-19 di assumere dei veri e propri cocktail di farmaci.

Un mix di principi attivi e integratori prescritti e assunti senza alcun motivo specifico, che nella migliore delle ipotesi possono apportare un minimo di effetto benefico a fronte di una spesa ingiustificatamente alta, e che il più delle volte si traduce in una terapia farmacologica del tutto inutile o addirittura controproducente e pericolosa. Deglutire o farsi iniettare farmaci senza un motivo specifico e solo per una millantata precauzione, infatti, espone le persone a rischi non necessari, e a volte può essere la causa stessa di complicanze indesiderate.

Eparina contro le trombosi

Se è fuori di dubbio che l’infezione da Sars-Cov-2 sia associata in generale a un rischio aumentato di trombosi, ciò non significa che sia sensato assumere un anticoagulante in tutti i casi in cui si risulti positivi o in cui si manifestino sintomi generici e simil-influenzali. Certamente merita una valutazione medica in questo senso chi ha già sofferto di specifici problemi di coagulazione o si trova in condizioni particolari (per esempio, è da tempo allettato), così come chi manifesta sintomi peculiari o ha mostrato la presenza di specifici marker in seguito a esami clinici ad hoc. In casi di questo genere il curante può valutare sia utile una terapia anticoagulante, mentre prendere eparina di default solo perché positivi al nuovo coronavirus sarebbe come decidere di farne uso prima di tutti i viaggi aerei per timore di sviluppare una trombosi.

Antinfiammatori a gogo

Antidolorifici e antinfiammatori non steroidei (i cosiddetti Fans) sono ovviamente farmaci sicuri e di comprovata efficacia, che possono aiutare ad alleviare i sintomi più fastidiosi di varie infezioni virali e batteriche, quando presenti. Ciò non vuol dire però che abbia senso assumere ibuprofene e simili anche in assenza di sintomi, né che sia giusto impostare una terapia intensa e duratura a prescindere dall’intensità e dalla durata dei sintomi stessi. Un antipiretico analgesico come il paracetamolo in caso di febbre alta o un farmaco ad hoc in caso di forte mal di testa non hanno certo controindicazioni specifiche, ma come per molte altre malattie sarebbero da assumere solo al bisogno, facendo attenzione al dosaggio e rispettando la posologia consigliata dal foglietto illustrativo.

Viceversa, in molti dei già citati protocolli domiciliari non ufficiali anti Covid-19 si prevede l’uso copioso di antinfiammatori, antidolorifici e antipiretici, per molti giorni e alla massima dose prevista. Con il risultato – se i sintomi fastidiosi non ci sono – di non trarne alcun beneficio, e anzi di sottoporre il proprio organismo a uno stress non necessario (e a eventuali effetti indesiderati che i farmaci possono determinare). Di tutto questo ovviamente si parla anche nelle linee guida ufficiali ministeriali per i pazienti affetti da Covid-19, dove è scritto che “in caso di febbre o dolori articolari o muscolari” il medico può consigliarli al paziente, prevedendone comunque un uso oculato e ridotto allo stretto necessario.

Datemi una C, datemi una D, più la quercetina

Componente irrinunciabile delle terapie domiciliari anti Covid-19 sono le integrazioni. Tra le tante sostanze proposte, a fare da padroni sono due vitamine (la C e la D) e la quercetina, dannose non tanto per il corpo quanto per il portafogli, e utili solo in casi specifici.

La vitamina C, per esempio, è utile e importante per il nostro benessere, ma non c’è alcun bisogno di ricorrere all’integrazione se non se ne ha carenza. Peraltro con Covid-19 c’entra ben poco, quindi la valutazione se assumerla o meno dovrebbe essere indipendente dall’essere negativi o positivi al virus.

Solo leggermente diversa la situazione per la vitamina D, per la quale si è creata una leggenda metropolitana scambiando la correlazione per un rapporto di causa-effetto. Succede infatti che Covid-19 provochi i problemi più gravi negli anziani, che sono anche la fascia d’età che più spesso soffre della carenza di questa vitamina. Tuttavia, non ci sono evidenze che leghino le due cose con un nesso di causalità: semplicemente si tratta di due questioni concomitanti ma slegate. Chi ha una quantità troppo bassa di vitamina D, a prescindere dal Covid-19, ha senso che su consiglio medico cerchi di riportarla su livelli ottimali.

Infine riguardo alla quercetina, super chiacchierata da più di un anno a questa parte, abbiamo già dedicato qui su Wired un approfondimento. In estrema sintesi, prove sperimentali svolte tramite simulazioni al computer hanno lasciato intendere che la sostanza possa avere un effetto inibitore contro Sars-Cov-2, ma a oggi mancano ancora le evidenze che questi risultati digitali trovino riscontro nei dati clinici. E stessa storia anche per la lattoferrina, la cui millantata efficacia anti Covid-19 si basa sui risultati di test preliminari svolti un anno fa, e poi non confermati.

Dare una mano all’antibiotico-resistenza

Alcuni dei fantomatici protocolli per le cure domiciliari prevedono, un po’ inspiegabilmente e un po’ sulla base di vecchie cattive abitudini, di procedere con una terapia antibiotica non appena si riceve notizia della propria positività al Sars-Cov-2. Se è vero che in alcuni casi, quando all’infezione virale si sovrappone una sovra-infezione batterica, l’antibiotico è necessario, in generale non lo è affatto quando mancano ragioni specifiche per assumerlo. Anzi, l’uso di antibiotici non necessari è uno dei motivi che stanno determinando il sempre più grave problema dell’antibiotico-resistenza, generato proprio dall’abuso di questi farmaci anche quando risultano del tutto inutili, a partire dai casi di infezione virale contro cui nulla possono.

Idrossiclorochina, melatonina e ivermectina

La lista di farmaci nel cocktail è ancora lunga. C’è l’ormai notissimo antimalarico idrossiclorochina, che in parte continua a dividere la comunità scientifica anche se a oggi non ci sono evidenze scientifiche di efficacia. In pratica, ciò che a oggi sappiamo è che non serve nelle forme gravi, non previene l’infezione e ha raccolto prove di efficacia molto limitate in termini di cure domiciliari, tanto da non essere raccomandata dalle autorità sanitarie.

Stessa storia per il farmaco ad azione antiparassitaria ivermectina, che dagli studi non ha raccolto evidenze di efficacia tali da ottenere la raccomandazione, e che anzi ha evidenziato rischi di effetti collaterali importanti quando assunto in dosi massicce. Negli Stati Uniti si parla infatti di un +500% delle chiamate al centro antiveleni a causa di intossicazioni dovuti a un uso smodato di ivermectina. Sul fronte degli ormoni invece continua ad andare forte nelle prescrizioni la melatonina, per la quale il quadro scientifico è meno definito: al momento non ci sono raccomandazioni specifiche, anche se pare esserci una correlazione statistica tra l’assumere melatonina e il non diventare positivi al Sars-Cov-2, con una plausibilità scientifica sul meccanismo d’azione che giustificherebbe l’assunzione nel caso se ne abbia carenza, come spesso accade negli anziani.

Gastroprotettore per limitare i danni

In molti casi, oltre a tutti i trattamenti già raccontati, i protocolli di cure domiciliari prevedono anche di assumere regolarmente farmaci gastroprotettori. Il che è perfettamente sensato se si assumono tutti i trattamenti proposti, allo scopo di contenere gli effetti avversi che l’impasticcamento generale provocherebbe allo stomaco. Ma qualora si possa evitare di assumere tutto il resto (poiché inutile), allora anche il gastroprotettore stesso diventerebbe superfluo.

Soldi e autoconvincimento

A fare gioco a tutti questi farmaci, e naturalmente ad alimentare un importante giro d’affari che si stima possa valere anche 150-200 euro per ogni paziente che decida di seguire i protocolli alternativi, sono le caratteristiche intrinseche del Covid-19. Nella grandissima maggioranza dei casi sappiamo infatti che la malattia viene superata senza particolari difficoltà, e che almeno 19 pazienti su 20 tornano sani dopo qualche giorno di sintomi lievi o del tutto assenti. Ciò porta ad alimentare un circolo vizioso collegato al passaparola: la quasi totalità dei pazienti che fa uso di questi trattamenti con il fai da te noterà di stare meglio nel giro di qualche giorno, e potrebbe convincersi che il merito sia di questi trattamenti precoci, pubblicizzando il metodo presso le proprie conoscenze.

Questo è proprio il modo, infatti, in cui online e offline si sono create delle comunità di sostenitori dei protocolli di cura non ufficiali, in cui si vantano i casi di successo (che ci sarebbero stati comunque) anziché basarsi sulle evidenze scientifiche racconte sulla base di confronti tra chi è stato sottoposto a un determinato trattamento e chi no.

