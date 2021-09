Le app debuttano nella produzione industriale con Industrial Edge di Siemens

30 Settembre 2021 – 18:02

App | Industrial Edge | SiemensSiemens porta una ventata di novità nel mondo dell’automazione industriale. Il principio è semplice: ricalcare molti concetti del mondo consumer nella produzione industriale. Attraverso Industrial Edge, piattaforma per l’analisi dei dati di Siemens, la multinazionale tedesca ha creato un vero e proprio ecosistema che permette a tutti gli stakeholder di portare valore e trarne a loro volta vantaggio con nuove e ampie opportunità di business.

Trasformazione digitale più snella con le app

Nello specifico, Industrial Edge rappresenta un marketplace, cioè una piazza virtuale, completamente dedicata all’automazione che permette a ogni azienda del mondo industriale di acquistare le applicazioni utili per il proprio business. Esiste un’applicazione per ogni esigenza. Performance Insight, ad esempio, permette in ogni momento di visualizzare i dati di produzione. Fornisce all’interlocutore in maniera semplice e intuitiva tutte le informazioni di performance e qualità attraverso delle semplici dashboard. L’utente può così concentrarsi solo sulla scelta di quali dati visualizzare e su quali oggetti grafici. SAM, Simatic Assistant for Machines, è un’applicazione di comando vocale delle macchine industriali che consente agli operatori di effettuare in maniera più snella alcune azioni sugli impianti, semplificando l’interazione uomo-macchina.

Applicazioni di intelligenza artificiale, sempre più richieste anche nell’automazione, permettono di migliorare ulteriormente i processi produttivi. Ciò avviene grazie al continuo apprendimento dell’algoritmo capace di fornire risultati sempre più accurati. Queste sono solo alcune delle applicazioni disponibili sull’ecosistema. Software che renderanno sempre più semplice l’implementazione del progetto di trasformazione digitale della propria azienda, e in particolare del processo produttivo.

Industrial Edge Ecosystem by SiemensUn modello di business ispirato al mondo consumer

Anche il modello di business di queste applicazioni è tipico del mondo consumer. Ogni singola app può, infatti, essere acquistata in abbonamento, con rinnovo di anno in anno, e disdetta in qualsiasi momento. Nessuna ingente spesa iniziale per permette a tutte le realtà produttive di approcciare questa tecnologia in modo flessibile ed economico.

Inoltre, il marketplace di Siemens è aperto a tutti. Qualsiasi azienda sviluppatrice di software può caricare la propria applicazione su Industrial Edge e venderla a qualunque utente ne abbia bisogno. L’unica condizione richiesta è rispettare gli standard di qualità e affidabilità che la piattaforma richiede. In questo modo, chiunque può aggiungere valore alla piattaforma e avere la possibilità di accedere a un business a livello mondiale. Una reale opportunità per le aziende che sviluppano software.

L’ecosistema Industrial Edge è anche sostenuto da una community. Qui, sviluppatori, partner, clienti e studenti possono attingere a pacchetti di codice pronti all’uso forniti da Siemens. Ognuno di loro può apportare un contributo, condividendo con gli altri membri miglioramenti e modifiche, e permettere in questo modo a ogni componente di crescere insieme più rapidamente.

La tecnologia Siemens estesa al mondo open source permette, quindi, di integrare nella piattaforma Industrial Edge applicazioni non fornite da Siemens, sviluppate autonomamente utilizzando linguaggi di programmazione classici dell’Information Technology. Una soluzione che consente a tutto il management aziendale una totale libertà e flessibilità nel realizzare il proprio progetto di raccolta e analisi dei dati. Ecco la strada aperta da Siemens alla trasformazione digitale delle aziende.

