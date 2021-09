La Rappresentante di Lista apre il Wired Next Fest: come seguire il concerto

30 Settembre 2021 – 9:01

Al via oggi il gran finale del Wired Next Fest 2021, con un appuntamento in due giornate (venerdì 1 e sabato 2 ottobre) tutte dedicate alla sostenibilità e anticipate dal concerto live di stasera, in diretta streaming alle 21 dal Teatro Gerolamo di Milano. Sul palco La Rappresentante di Lista.

Il Wired Next Fest, il più grande evento italiano dedicato all’innovazione e centrato quest’anno sul tema degli equilibri in un calendario lungo 6 mesi, torna a partire da questa sera e lo fa attraverso uno spettacolo esclusivo alla ricerca di un nuovo bilanciamento tra musica e parole, tra arte e solidarietà.

Il concerto è infatti a sostegno di Fondazione Airc e sarà anzitutto un best of del percorso artistico e del repertorio musicale de La Rappresentante di Lista: dopo la consacrazione di Sanremo 71 con il brano Amare e il successo dell’ultimo album My Mamma, la band capitanata dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina è stata protagonista di un tour estivo andato sold out, a cui si aggiunge la speciale tappa del Wired Next Fest.

Ma la serata vedrà anche la partecipazione di molti altri ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della filosofia, che dialogheranno con la band tra musica e parole. Tra gli special guest dell’evento ci sarà Marta Cuscunà, performer di teatro visuale che interpreterà alcuni monologhi tratti dalle sue opere, e poi alcuni artisti italiani tra cui Elisa, Ema Stokholma e Myss Keta attraverso contributi video realizzati ad hoc per il Wired Next Fest. Ancora, saranno tra i protagonisti della serata il collettivo Amleta, nato per contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo, e i filosofi Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon.

Come partecipare al concerto

L’evento di stasera sarà trasmesso live, in streaming, sul sito dedicato del Wired Next Fest a partire dalle 21 e fino alle 22:30 circa. Per partecipare e seguire le esibizioni occorre acquistare il biglietto di accesso online, al costo di 8 euro (più 1,43 euro di commissioni Eventbrite). Parte del ricavato, come raccontato qui sotto, sarà devoluto alla campagna Nastro Rosa di Airc, a favore della ricerca sul tumore al seno.

Chi acquista il biglietto riceverà in omaggio una copia digitale del numero di ottobre di Wired dedicato alla sostenibilità e avrà anche la possibilità di consultare tutte le edizioni digitali dei numeri di Wired pubblicate dal 2010 a oggi. Per acquistare il biglietto ci si può collegare a Eventbrite tramite il link dedicato (in versione breve, https://bit.ly/3Brwd9E). Dopo l’acquisto, si riceverà una email con il codice univoco di accesso all’evento, ovviamente da conservare con cura. Per assistere allo spettacolo occorre infine registrarsi sul sito dedicato del Wired Next Fest, preferibilmente in anticipo rispetto all’inizio dell’evento, inserendo il codice univoco ricevuto. In caso di dubbi, l’indirizzo wiredevents@condenast.it è a disposizione.

Per ricevere la copia gratuita del magazine di Wired di ottobre, e l’accesso ai numeri precedenti, basta utilizzare il codice freepass univoco che si riceve in omaggio al momento dell’acquisto del biglietto. Il codice consente l’attivazione di un abbonamento digitale a Wired dal 5 al 31 ottobre, con la possibilità di scaricare il nuovo magazine.

Airc, Nastro Rosa e la ricerca scientifica

Dopo 20 mesi di pandemia che hanno gravato su tutti, e in particolare sulle persone affette da tumore e costrette a rimandare visite di controllo e interventi, Wired, La Rappresentante di Lista e Fondazione Airc vogliono sostenere – insieme – la ricerca sul tumore al seno. Come anticipato, parte del ricavato del concerto di stasera sarà devoluto alla campagna Nastro Rosa, per contribuire a sostenere gli sforzi di ricerca scientifica.

Come raccontano i dati per il nostro paese, il tumore al seno è la neoplasia più diffusa in assoluto nel genere femminile, che riguarda una donna su otto nell’arco della vita e conta moltissime diagnosi ogni anno: secondo il rapporto I numeri del cancro in Italia 2020 sono circa 55mila solo nel 2020, nonostante i ritardi e i rallentamenti dovuti alla pandemia. E in questo momento diventa ancora più importante, sulla soglia di una fase di ripartenza, mettere a fattore comune gli sforzi perché il mondo post Covid-19 sia più solidale.

Il Wired Next Fest, con il patrocinio del Comune di Milano e organizzato in collaborazione con Audi, è reso possibile anche grazie al supporto di alcuni partner:

Main partner: E-Distribuzione, Mastercard, Nexi, Vodafone;

Event supporter: Arexpo, Generali Italia, Gruppo Cap, Gorillas, Open Fiber, Pasqua Vigneti e Cantine;

Content Partner: Fondazione Airc;

Production: PianoB;

Technical partner: Plesh;

Collectible Design Guest: Galleria Rossana Orlandi.

