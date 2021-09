La mini tastiera che fa solo copia-incolla

30 Settembre 2021 – 12:00

(Foto: Stack Overflow)Tutto è nato da un divertente pesce d’aprile: sei mesi fa il popolare portale Stack Overflow presentava The Key, una mini pulsantiera con soli tre tasti ovvero “Ctrl”, “C” e “V”: quelli necessari per sfruttare le scorciatoie da tastiera per copiare e incollare. Il motivo? L’enorme piattaforma dedicata allo sviluppo lanciava una piccola provocazione alla diffusa abitudine di prelevare codice dal lavoro altrui per importarlo nel proprio, affermando che da quel momento sarebbe diventato a pagamento, a meno di non acquistare il piccolo gadget.

Lo scorso 1 aprile, quando si cercava di copiare parte di codice dal sito si apriva infatti un pop-up che informava che presto sarebbe diventata una funzione a pagamento. A meno di non acquistare la mini tastiera The Key che apriva a una sorta di all-you-can-copy-and-paste per seguire l’adagio che “I buoni artisti copiano. I grandi artisti rubano. I più grandi artisti copiano. E poi incollano“. Naturalmente era tutto uno scherzo, ma qualche utente l’aveva presa sul serio, basti pensare che circa il 25% dei 15 milioni degli iscritti al portale ha copiato qualcosa entro i 15 minuti dalla pubblicazione del pesce.

(Foto: Stack Overflow)Inutile specificare che Stack Overflow sia ancora una piattaforma libera e senza limiti d’azione, ma l’idea di The Key è piaciuta così tanto che il sito è venuto incontro a chi chiedeva a gran voce la produzione del gadget nella realtà. In collaborazione con il sito Drop si è dunque creato un primo lotto di mini tastiere copia-incolla che sono andate letteralmente a ruba in pochi minuti. Visto il grande successo, nuovi esemplari saranno preparati e dovrebbero arrivare entro fine anno, giusto in tempo per Natale.

