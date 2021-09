Il portachiavi che contiene un mini Game Boy (funzionante)

30 Settembre 2021 – 12:01

Un portachiavi per giocare o una console portatile in miniatura. Duplice può essere la concezione di Thumby, che di sicuro è il più piccolo oggetto che replica forme e stile del Game Boy. Misura 29,5 x 18 x 8,5 millimetri ed è un dispositivo ideale per non passare inosservati tra gli amici e i nostalgici degli anni Novanta.

Sviluppato partendo dal processore Raspberry Pi RP2040, conta su un display oled da 72 x 40 e consente di giocare con i 5 titoli precaricati (R.F.S.D., TinyAnnelid, TinyDelvere, TinyTris, e TinySaur Run), a patto di mostrare abilità con le dita negli spazi stretti. Tramite i tutorial dedicati, inoltre, gli utenti possono ricreare i loro giochi preferiti.

Thumby è pure economico, perché qui si può prenotare al costo di 25 euro, comprensivi di spese di spedizione, con le prime consegne in programma dal febbraio 2022.

