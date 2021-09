GriftHorse: malware infetta milioni di dispositivi

30 September 2021 – 12:51

Zimperium ha scoperto che GriftHorse ha infettato milioni di dispositivi Android e rubato centinaia di milioni di euro tramite servizi SMS premium.

Fonte: Punto Informatico