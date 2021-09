Bitfinex, l’exchange crypto è offline (update)

30 Settembre 2021 – 13:46

Non meglio precisati problemi di natura tecnica hanno messo offline la piattaforma: i vertici dell’exchange promettono aggiornamenti.

