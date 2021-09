A Roma riapre il Planetario, finalmente

30 Settembre 2021 – 18:00

Sette anni, quasi otto. È il tempo che, al momento dell’annunciata riapertura del Planetario di Roma agli inizi del 2022, sarà passato dalla sua chiusura nel 2014. L’annuncio è avvenuto il 28 settembre nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel planetario stesso in cui, tra le altre cose, gli astronomi hanno presentato le novità high tech che accompagneranno questa riapertura.

Perché il Planetario era chiuso

Roma ha un planetario dal 1928, che inizialmente si trovava nell’aula ottagona delle Terme di Diocleziano, nei pressi di quella che oggi è Piazza della Repubblica. Negli anni Ottanta questo planetario venne chiuso e per circa vent’anni Roma rimase sprovvista dell’importante polo museale. Nel 2004 l’istituzione venne trasferita nel quartiere Eur. Nacque il Planetario e museo astronomico ospitato al Museo della civiltà romana, dove si trova attualmente.

Dal 2014, tuttavia, tutta la struttura museale è chiusa per lavori urgenti di manutenzione, legati all’adeguamento a norma dell’intero edificio. A suon di gare d’appalto, ricorsi e tempi burocratici, siamo arrivati alla fine del 2021 e Roma ancora non ha un planetario che sia accessibile al pubblico. “In tutti questi anni abbiamo portato avanti le attività di didattica e divulgazione in forma nomade e ridotta, con un piccolo planetario gonfiabile allestito prima presso Technotown e poi al Museo di Zoologia”, dice Stefano Giovanardi, del team di astronomi di Zètema e curatori scientifici del Planetario: “Nel 2017 e 2018 ci siamo spostati all’Ex Dogana di San Lorenzo, dove ci è stato messo a disposizione un planetario digitale per la prima volta. Poi con la pandemia abbiamo dovuto svolgere attività ed eventi online”.

L’antico proiettore Zeiss dell’Aula Ottagona, ora esposto all’entrata del museo all’E.U.R. Foto: Planetario e Museo AstronomicoQuali sono le novità tech

Un planetario, in generale, è un luogo in cui viene simulata la sfera celeste, stelle pianeti e oggetti astronomici nel modo più verosimile possibile. Prima della chiusura il Planetario di Roma ospitava, nella sua cupola di 14 metri di diametro, un proiettore ottico costituito da due semisfere illuminate dall’interno e dotate di piccoli fori in grado di proiettare 4500 stelle sulla superficie interna della cupola. A questi si aggiungevano 5 proiettori per i pianeti e 12 proiettori per diapositive che proiettavano un’unica immagine su tutta la cupola.

La vecchia strumentazione utilizzata al Planetario di Roma prima della chiusura nel 2014. Foto: Planetario e Museo AstronomicoAlla prossima riapertura, invece, il Planetario sarà dotato di un articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto e con risoluzione 4K, in grado di ricostruire con grande realismo la superficie dei pianeti, della Terra della Luna e di Marte, nonché spingersi tra le nebulose e le galassie lontane. La digitalizzazione rende possibile anche un continuo aggiornamento dell’archivio dei dati che il planetario utilizza, non più legati ai fori fisici situati sul proiettore, ma legati alla tecnologia digitale. In questo modo sarà possibile aggiungere quei pezzetti di conoscenza e le scoperte che la comunità astronomica produce di anno in anno.

Le costellazioni proiettate nella cupola del planetario durante la conferenza stampa. Foto: Planetario e Museo AstronomicoUn planetario non è solo un luogo di pura didattica ma anche di arte e di cultura. Nel planetario avvengono veri e propri spettacoli astronomici, che mescolano scienza, storia e musica in racconti immersivi e realistici in grado di catapultare lo spettatore tra le meraviglie del cosmo. Un planetario può fare questo molto più di quanto potrebbe fare uno schermo bidimensionale al cinema e più di quanto – purtroppo – possano fare i nostri cieli martoriati dall’inquinamento luminoso.

“Sono convinto che il planetario rivesta un’importante funzione sociale nei nostri tempi – continua Giovanardi -. Offre a tutti i cittadini la possibilità di conoscere il cielo e l’universo, di avvicinarsi alle scienze, e di prendere consapevolezza del nostro posto nel Cosmo. In particolare, un planetario digitale come quello di Roma permette di cambiare punto di vista e ammirare la Terra dallo spazio, proprio come gli astronauti: è un’esperienza emotiva potente che può sostenere il racconto della crisi climatica del nostro pianeta”.

La penisola italiana di notte vista dallo spazio, proiettata dalle nuove tecnologie del Planetario durante la conferenza stampa. Foto: Planetario e Museo AstronomicoGli altri planetari in Italia

Quando aprì nella sala ottagona nel 1928, il Planetario di Roma era il più grande d’Europa. Oggi, in Italia esistono decine di planetari e in Europa centinaia: la maggior parte delle grandi città ne hanno uno. In Italia uno dei più noti è sicuramente quello di Milano ma ci sono anche a Napoli, Venezia, Firenze, Ravenna e Modena, solo per citarne alcuni. Quello di Torino e quello di Roma, sono però gli unici ad avere anche un museo astronomico annesso che va ad arricchire ancor di più l’esperienza.

L’Entrata del Planetario all’E.U.R. Foto: J.P. Dalbéra/Wikimedia CCLa sindaca Virginia Raggi ha annunciato, in diretta alla trasmissione radiofonica Non è la Radio, che il planetario avrebbe riaperto i battenti a dicembre 2021. Il comunicato stampa pubblicato il 28 settembre parla invece di un generico inizio del 2022. La riapertura, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dai Servizi museali Zètema Progetto Cultura, è stata annunciata in periodo pre-elettorale e il pericolo concreto è quello di ulteriori rinvii e ritardi non appena passate le elezioni comunali. “Noi siamo già pronti a ripartire con gli spettacoli”, conclude Giovanardi: “Non vediamo l’ora di accogliere cittadini, turisti e appassionati fra le stelle del Planetario”.

