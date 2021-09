Tira il dado e scrivi: il fascino dei giochi roll and write

29 September 2021 – 11:53

Si chiamano “roll & write” e negli ultimi anni sono passati dal genere di nicchia all’essere protagonisti di un vero e proprio trionfo. Sono giochi da tavolo in cui si tirano dadi (la parte “roll”) e poi, in base ai risultati, si scrive, si disegna o si prendono appunti con carta e matita (la parte “write”).

Il segreto del loro successo risiede proprio in questo fascino un po’ vecchia scuola, che ha fatto riscoprire a tanti giocatori il gusto dei giochi retrò e delle vecchie sessioni di Dungeons & Dragons passate a costruire dungeon con una matita o creare personaggi e mondi interi con un semplice tiro di dado.

Non è un caso che il genere più comune di roll & write veda i giocatori alle prese con qualche tipo di mappa da disegnare o esplorare. Ma non solo: con questi board game si possono costruire città, avventurarsi in dungeon pieni di mostri e tracciare nuove tratte ferroviarie. Ecco allora i 5 migliori titoli per scoprire il mondo dei giochi roll&write.

1. Paper Dungeons

Creare una squadra di avventurieri, guidarla in un tenebroso sotterraneo, superare trappole letali e sconfiggere mostri temibili nella speranza di acquisire tesori e ricchezze inenarrabili. Da questa premessa (che non invecchia mai) nasce Paper Dungeons, uno dei roll&write più recenti e di maggior successo (gioco di Leandro Pires, edizioni dVGiochi, 1-8 giocatori, 30 min., 10+ anni, 24,90 euro).

Ogni giocatore diventa il leader di un party di quattro eroi, tra i più classici di tutti i tempi: mago, guerriero, ladro e chierico. L’obiettivo è esplorare un dungeon sopravvivendo agli incontri con i nemici che lo popolano e soprattutto contro tre temibili boss di fine livello. Il vincitore sarà il giocatore il cui party avrà accumulato più punti raccogliendo gemme, tesori e sconfiggendo mostri.

Ad ogni round si tirano sei dadi, che costituiscono una riserva comune per tutti. Poi, ogni giocatore sceglie tre di quei dadi da utilizzare, e decide a che scopo allocarli. Alcuni risultati servono infatti a far salire di livello i membri del proprio team, rendendoli più forti contro i mostri; altri permettono di forgiare utili artefatti magici; altri ancora consentono di muoversi rapidamente attraverso la mappa, o di creare indispensabili pozioni curatrici per non esaurire la vita prima della fine.

La parte write si svolge su un foglio per ogni giocatore, che fa sia da mappa (uguale per tutti), sia da scheda del personaggio, inventario e segnapunti (e che alla prima partita può sembrare un po’ spiazzante vista l’affollamento di icone che la ricopre). L’interazione tra i giocatori si sente solo nella corsa a chi arraffa per primo le gemme collocate qui e lì nel labirinto.

Wired: il miglior dungeon crawler “roll&write” in italiano, piacerà a tutti i fan del fantasy classico.

Tired: tanti fattori variabili (poteri, obiettivi segreti, obiettivi comuni, disposizione di mura e boss), ma la combinazione di trappole, mostri e tesori sulla mappa resta sempre la stessa, creando una sensazione di déjà vu di partita in partita.

2. Cartographers

Una regina di un regno fantasy ha inviato i propri migliori cartografi a tracciare nuove mappe di terre da conquistare. Muniti di carta, penna e calamaio (ovvero, di matita), i giocatori dovranno disegnare lande esotiche, riempiendo quadretti su quadretti di foreste, fiumi, villaggi, campi coltivati e rovine. Le montagne ospitano tesori da raccogliere, ma attenzione ai mostri che infestano le terre selvagge.

Cartographers (gioco di Jordy Adan, edizioni Raven, 1-99 giocatori, 20-40 minuti, 8+ anni, 22,90 euro) è, in realtà, un flip & write, perché il fattore casuale è generato da un mazzo di carte e non dai dadi. Ad ogni turno, una carta rivelerà ai giocatori quali terre dovranno disegnare e, soprattutto, con quale forma. Bisognerà così collocare dei polimini (forme geometriche simili ai pezzi del tetris) sulla propria mappa, pianificando correttamente la loro posizione.

Alla fine di ogni turno di gioco, corrispondente a una stagione, verrà calcolato il punteggio ottenuto dai giocatori in base a criteri variabili: ad esempio, si potranno ottenere due punti per ogni foresta completamente circondata da altri tipi di terreno, senza alcuno spazio libero intorno; oppure, tre punti per ogni villaggio che non sia a contatto con dell’acqua. Non basta però prestare attenzione ai criteri di valutazione di turno, ma bisogna pianificare una mappa che sia ben posizionata per le stagioni seguenti.

L’interazione tra i giocatori si risolve nel momento in cui bisogna disegnare dei mostri sulla mappa: caselle negative che tolgono punti per ogni terreno libero circostante. In questo caso, ogni giocatore prende la mappa di un altro e si diverte a rompergli le uova nel paniere collocando i mostri nella posizione peggiore possibile.

Wired: la soddisfazione di creare la mappa del proprio regno fantasy, ogni volta diversa, è impagabile…

Tired: … ma chi non ama disegnare casette, alberelli e fiumi si perderà metà del divertimento.

3. Optimus

Tra i giochi che hanno contribuito al successo dei roll & write vi è senz’altro il tedesco Ganz schön clever, portato in Italia con il titolo Optimus (gioco di Wolfgang Warsch, edizioni Devir, 1-4 giocatori, 30 minuti, 8+ anni, 12 euro): un titolo che cattura l’essenza stessa del genere, eliminando ogni tema o orpello estetico. E che ha riscontrato un tale favore da meritarsi ben due seguiti e due spinoff dalle meccaniche più semplici e casual (Plenus e Plenus 2).

Il meccanismo di Optimus è semplice: si tirano sei dadi, ciascuno di un colore diverso, se ne sceglie uno, e in base al risultato si contrassegna la relativa casella sulla propria scheda segnapunti. I dadi gialli e blu permettono di annerire spazi in una tabella, per fare punti e ottenere bonus a seconda delle colonne o righe completate. I dadi verde, arancione e viola consentono invece di spuntare caselle lungo tre percorsi che forniscono un numero crescente di punti, rispettando però certe condizioni (ad esempio, i numeri sulla traccia blu devono sempre essere crescenti, e si resettano solo grazie al 6). Il dado bianco, infine, è un “jolly” che può essere usato negli spazi di qualsiasi colore.

Le cose si fanno interessanti solo quando si considera che il giocatore di turno deve scartare tutti i dadi con risultati inferiori a quello selezionato, mentre può ritirare tutti i dadi con risultati superiori e poi prenderne un altro, sino a un massimo di tre tiri per tre dadi (e tre caselle) per round. Converrà allora scegliere subito quel “6” che permette di fare tanti punti, sapendo che poi non si avranno più dadi a disposizione da ritirare? L’interazione tra giocatori è limitata al fatto che i dadi scartati da un giocatore vengono poi utilizzati dai suoi avversari, nel limite di uno a testa per round.

Wired: un gioco veloce che invoglia i giocatori a spremersi le meningi per compiere la mossa migliore possibile, creando combo e ritirando più dadi possibili.

Tired: un vero e proprio incubo per chi odia la matematica e apprezza un pizzico di storia o ambientazione nei propri giochi.

4. Rome & Roll

Si potrebbe ben dire: il dado è tratto!, in questo roll & write in cui i giocatori sono chiamati a ricostruire l’antica Roma dopo il devastante incendio del 64 a.C..

Se la maggior parte del genere è costituito da titoli leggeri, veloci, adatti alle famiglie, Rome & Roll (gioco di Nick Shaw, Dávid Turczi, edizioni GiochiX, 1-4 giocatori, 60-90 minuti, 15+ anni, 35 euro) è riservato ai gamer più esperti, disposti ad assorbire regole complesse e pronti a partite lunghe e combattute.

I giocatori sono mercanti, prefetti, patrizi o legati romani. Ogni ruolo ha un’abilità speciale può contare sul supporto di consiglieri unici, introducendo così un pizzico di asimmetria nel gioco. Alla fase di roll dei dadi ne segue una di drafting: in altre parole, a turno, i giocatori scelgono e prendono un dado da una riserva comune fino ad averne due.

La fase di write si svolge sulla propria plancia personale, dove si tiene conto della gloria, delle monete, dei consiglieri accumulati, e su una mappa comune di Roma, dove invece bisognerà andare a costruire palazzi che hanno forme specifiche (ritornano i famosi polimini del Tetris) e garantiscono ulteriori abilità speciali. Edifici, gloria, monete e altri fattori ancora concorrono a generare punti a fine partita, indispensabili per aggiudicarsi la palma di vincitore.

I requisiti per la vittoria sono molti: bisogna costruire un “motore” efficiente di risorse, collocare bene gli edifici sulla mappa tenendo conto delle loro forme, decidere quali obiettivi perseguire e in cosa specializzarsi. L’interazione è più alta rispetto alla media del genere, e si manifesta tanto nella fase di scelta dei dadi (il drafting) quanto nella mappa condivisa dove è facile ostacolare le costruzioni degli avversari.

Wired: Roma non sarà stata costruita in un giorno, ma a volte basta qualche lancio di dadi per sentirsi come un astuto patrizio romano in cerca di gloria e potere.

Tired: il tema antico è simpatico, ma la grafica, più che a Roma, fa pensare a Sparta…

5. Le strade d’inchiostro

Indossare i panni di un ingegnere civile non è mai stato così facile come in Railroad Ink: le strade d’inchiostro (di Hjalmar Hach, Lorenzo Silva, edizioni Ghenos Games, 1-6 giocatori, 30-45 minuti, 8+ anni, 14,90 euro). Questo gioco roll & write, realizzato dallo studio italiano Horrible Guild e da poco trasposto anche in formato videogame, incarica i giocatori di costruire la più lunga e arzigogolata rete di strade e ferrovie possibile.

Questa volta, gli immancabili dadi raffigurano rettilinei, curve e incroci, che devono essere disegnati su una mappa a quadretti. Strade e ferrovie non possono mai intrecciarsi, tranne che nelle stazioni o nei cavalcavia, presenti su un dado speciale. Più è lungo e arzigogolato è un percorso, e maggiore è il numero di uscite connesse da una sola rete di infrastrutture, maggiore sarà il punteggio alla fine della partita.

Le strade d’inchistro è uscito in due edizioni: quella blu ha due dadi aggiuntivi che raffigurano fiumi e laghi, quella rossa invece include i più distruttivi vulcani e meteore, ognuno con un set di regole aggiuntivo e opzionale. Ed è in arrivo una nuova edizione verde che introduce una maggiore interazione tra i giocatori sotto forma di obiettivi comuni.

Wired: ottimo rapporto tra l’alta qualità dei componenti e il basso prezzo del gioco.

Tired: peccato che i pennarelli possano scaricarsi in fretta e abbiano una punta un po’ troppo spessa per disegnare tracciati fini.



