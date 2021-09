Star Wars, in arrivo l’action figure di George Lucas versione Stormtrooper

29 Settembre 2021 – 12:00

Non che avessimo dubbi, ma alla fine George Lucas è entrato tra le fila dell’Impero Galattico. O almeno l’ha fatto in versione giocattolo: è stato annunciato nelle scorse ore, infatti, che Hasbro diffonderà presto una nuova action figure che raffigura il creatore di Star Wars nei panni di uno Stormtrooper. La statuetta, alta circa 15 centimetri, è provvista di un casco rimovibile e di un blaster d’ordinanza. Lucas era stato immortalato in un’action figure più piccola già nel 2006, ma quella che sarà lanciata nel 2022 sarà un’edizione speciale della linea Black Series realizzata appositamente per celebrare i 50 anni della Lucasfilm, la casa di produzione cinematografica che il regista ha fondato nel 1971.

“Da fan di una vita di Star Wars, ho l’onore e il privilegio di portare in vita i personaggi della saga in forma di prodotti quotidiani“, ha dichiarato Vickie Stratford, direttrice senior del product design di Hasbro: “Quando c’è stata l’opportunità di disegnare l’action figure di George Lucas eravamo molto emozionati all’idea che fosse un ulteriore modo per onorare la sua eredità nei prossimi anni“. La scelta di raffigurarlo come uno Stormtrooper non è casuale, visto che questi soldati, oltre a essere fra i personaggi più iconici e memorabili dell’intera saga, sono anche quelli che nel corso dei vari film hanno ospitato tra i loro ranghi i cameo più svariati, da Daniel Craig al regista Kevin Smith, passando per Ed Sheeran e i principi William e Harry.

Oltre a un tributo a Lucas, poi, questa statuetta rimarcherà l’importanza che il merchandising ha sempre avuto in un franchise come questo. Lo stesso regista si assicurò i diritti sul merchandising di Star Wars mentre contrattava con Fox la realizzazione del secondo film: fu una mossa dimostratasi vincente, visto i proventi miliardari che vennero negli anni da giochi, costumi, accessori e tutti gli altri prodotti a marchio Guerre stellari. Quando nel 2012 vendette Lucasfilm alla Disney, cedette anche i diritti sul merchandising per 4 miliardi di dollari. E ora lui stesso è entrato in questo mondo.

