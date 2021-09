Sono forse in arrivo alcuni spin-off di Stranger Things?

29 September 2021 – 12:00

Nelle scorse ore, in un tentativo di maggiore trasparenza sui risultati della piattaforma, il co-ceo di Netflix Ted Sarandos ha reso noti i titoli più di successo del suo catalogo seriale, fra cui si contano Bridgerton, La Casa di carta, The Witcher e ovviamente Stranger Things. Proprio riguardo quest’ultima produzione Sarandos ha rilasciato a margine alcune dichiarazioni che hanno fatto drizzare le antenne dei fan. Ha definito infatti la creatura dei fratelli Duffer come “un franchise nata per essere tale“, alludendo anche a possibili “spin-off“. In molti hanno notato che Sarandos ha detto, in inglese, “spin-offs“, quindi al plurale, lasciando intendere che sono diversi i progetti che potrebbero espandere la saga.

Fra le voci che si rincorrono c’è una possibile serie aggiuntiva legata al personaggio di Eleven, dato che la sua interprete, Millie Bobby Brown, ha di recente firmato con Netflix un accordo molto ambizioso per la produzione e l’interpretazione di diversi titoli sia seriali sia filmici. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui: chi conosce le avventure dei ragazzini di Hawkins sa che le possibilità di espandere questa storia sono potenzialmente infinite. Si ipotizzano quindi già dei prequel (l’origine del Sottosopra, la nascita dei laboratori di Hawkins ecc.) ma non si escludono nemmeno le eventualità di svariati sequel.

Molti attendono risposte su questo dai prossimi episodi in arrivo. La quarta stagione di Stranger Things è confermata per il 2022, dopo essere stata a lungo rimandata per via della pandemia: di recente abbiamo visto anche un trailer inedito. Ancora poco si sa della trama di questo nuovo ciclo, anche se è confermato il ritorno di personaggi come Hopper e la stessa Eleven, mentre si tornerà a indagare su tragici eventi del passato, spingendosi fino agli anni Cinquanta. Quello che accadrà in questi episodi sarà determinante per il futuro della saga, anche perché ancora non sono tramontate le ipotesi su una possibile conclusione della serie proprio con la stagione imminente. Ma il futuro di Stranger Things sembra avere ancora lunga vita.

