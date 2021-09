Puglia Green Hydrogen Valley, l’industria pugliese diventa più verde

29 September 2021 – 11:30

Distribuzione di idrogeno (foto: Dirk Vorderstraße / Flickr (CC BY 2.0))Ci sarà più idrogeno pulito nell’Italia e nell’Europa del futuro. Una certezza che viene dalle diverse agende strategiche nazionali e continentali (Pniec, Strategia per l’idrogeno Ue, Green Deal europeo) che riconoscono la primaria importanza di questo vettore come soluzione energetica sostenibile e perno di una filiera destinata a generare, grazie agli investimenti (in produzione, strutture di distribuzione e consumo ma anche ricerca e sviluppo di tecnologie) nuova occupazione.

Sono numerosi i settori, compresi quelli hard to abate, in cui l’idrogeno è destinato a rappresentare una svolta; lo stesso Piano Nazionale di ripresa e resilienza, indica che uno degli obiettivi per rendere il sistema italiano più sostenibile è avviare “la graduale decarbonizzazione dell’industria, includendo l’avvio dell’adozione di soluzioni basate sull’idrogeno, in linea con la Strategia europea”.

Più sostenibile, grazie alla trazione dell’idrogeno verde, sarà parte dell’industria pugliese: nella regione che spicca tra le più virtuose per la diffusione delle rinnovabili (in particolare eolico e fotovoltaico) sorgerà infatti la Puglia Green Hydrogen Valley grazie al Memorandum di intesa firmato da Edison e Snam con Saipem e Alboran Hydrogen, recentemente annunciato.

Il progetto della Hydrogen Valley propone la realizzazione di tre impianti di produzione di idrogeno verde (ottenuto mediante elettrolisi dell’acqua con apporto da fonti rinnovabili) a Brindisi (ha già avviato l’iter autorizzativo), Taranto e Cerignola per una capacità complessiva di 220 MW, alimentati da una produzione fotovoltaica per una potenza totale di 380 MW.

(foto: Pixabay)I tre impianti, come da stime annunciate, saranno in grado di produrre fino a circa 300 milioni di metri cubi di idrogeno rinnovabile all’anno che sarà destinato all’utilizzo da parte delle industrie presenti nelle aree.

L’idrogeno prodotto nei tre siti arriverà all’industria anche attraverso l’iniezione – o blending – dell’idrogeno nella rete gas locale di Snam e sarà anche impiegato per la mobilità sostenibile.

Oltre che su scala nazionale, dove rappresenta una delle prime iniziative di questo tipo, la rilevanza del progetto di Edison e dei suoi partner ha una peculiare importanza a livello locale: come rivelava infatti lo studio ‘Energia e competitività in Puglia’ (a cura del Politecnico di Milano e dello spinoff del Politecnico di Bari Ingenium), che era stato presentato nell’ambito di un webinar organizzato dalla stessa Edison lo scorso gennaio, la Puglia assorbe per il suo settore industriale più energia della media (il 25,7% dei consumi finali vs 21%) e si basa ancora su un rilevante ricorso (circa il 25,5% dell’energia consumata dal comparto) a combustibili solidi. Scelte che pesano in termini di emissioni nel bilancio del settore industriale nazionale sebbene la Puglia rappresenti solo il 5,9% dei consumi energetici nazionali del comparto.

Un tema da affrontare con misure diverse, compreso il ricorso a un vettore che oltre a non impattare a livello ambientale, è facile da stoccare e da trasportare, quindi vantaggioso per l’industria. Gli attori industriali devono poter dare il proprio apporto agli obiettivi climatici regionali e nazionali e necessitano quindi del supporto di aziende, come Edison, che le accompagnino nella transizione verso un mix di approvvigionamento più sostenibile.

Gli investimenti in ricerca e sviluppo, destinati a favorire la nascita e lo sviluppo di competenze e di una filiera produttiva locale dedicata all’industria dell’idrogeno, attecchiranno in un contesto dove non mancano ricercatori di ambito Steam, godendo la regione di numerosi atenei ma soprattutto dell’unico Politecnico del Sud. Numerose realtà regionali, oltre al Politecnico e agli atenei di Bari, Foggia, Salento, saranno interessati dal progetto: l’Acquedotto Pugliese, le Ferrovie Appulo Lucane, i Distretti tecnologici e produttivi pugliesi.

L’impegno sull’idrogeno di Edison si conferma ancora una volta e rimarca l’ambizione di essere operatore primario anche in questo ambito. Grazie alla sinergia con gli altri attori industriali (Snam, Saipem, Alboran) nascerà quindi una valley che, proprio come indica la strategia nazionale sull’idrogeno, consentirà in un’area caratterizzata dalla disponibilità di risorse naturali quel matching tra domanda dell’industria e offerta dell’operatore che è alla base delle “hydrogen valleys” destinate anche a favorire creazione potenziale di modelli di collaborazione a livello locale.







